Bilirkişi kayak pistindeki ihmali doğruladı

T24 - Palandöken’de antrenman yaparken düşünce pist kenarına konulan tahta perdelere çarparak can veren Aslı Nemutlu’nun ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda, tahta perdelerin önünde ağ tarzı koruyucu önlemlerin olmadığına dikkat çekildi. Ağlar 5-7 lira arasında değişiyor.







Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Konaklı Kayak merkezinde hazırlık yapan İstanbul Özel Saint Joseph Lisesi öğrencisi milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu’nun antrenman yaparken ahşap kar perdelerine çarparak ölümü, ihmal iddialarını da gündeme getirdi.



Cumhuriyet Savcılığı Konaklı’daki çeşitli iddiaları araştırırken, Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, “İhmal var diye kimse bizi suçlayamaz” dedi. Kayak öğretmeni Metin Gez ise “Dağ sahipsiz, daha çok kaza olur” diye konuştu.



Milliyet'in haberine göre, tipide pistin kapanmasını önlemek için yapılan tahta perdelerinin kayak pistlerine 8 metre uzaklıkta olduğunu belirten Kayak Federasyonu yetkilileri, “Bu çitler branda ile kapatılırsa çıkan tipi bunları kırar. Dünyanın her yerinde bu çitlerden vardır. Çitlerle pist arasındaki mesafe 8 metredir” dedi.



Kayak Federasyon Başkanı Özer Ayık şunları söyledi: “Aslı kızımızın yaşamını yitirdiği pistlerde geçen yıl Dünya Üniversiteler Kış Oyunları yapıldı. Bu dağı onlarca yerli ve yabancı uzman inceledi. O tahta bariyer kış oyunlarında da vardı. Acımız çok büyük. Şu an bunları konuşmak istemiyorum. Aslı’mızı ona yakışır bir şekilde toprağa verdikten sonra Erzurum’a gelip açıklama yapacağım. İhmal var diye kimse bizi suçlayamaz.”

'Dağlar sahipsiz'



Kayak Federasyonu eski yöneticilerinden olan ve Palandöken’de kayak öğretmenliği yapan Metin Gez ise, kar tutması ve tipinin pisti kapatmasını engellemek için yaptırılan tahta bariyerlerin önüne mutlaka plastik çubuklu ağların çekilmesi gerektiğini söyledi.



Palandöken ve Konaklı’da geçen kış yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarında Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) bu kuralı uyguladığına dikkati çeken Gez, şöyle dedi: “FIS uzmanları, Palandöken’deki tüm yarışlarda plastik çubuklu ağlar kurdu. Hatta bazı yarışlarda 2- 3 sıra ağ döşediler. Bunun anlamı, hızla ağlara çarpan yarışçı, birinci ağdan geçerse ya da ağı devirirse diğer ağlar engel olsun. Konaklı’da özellikle tahta bariyerlerin mindersiz ve önünde ağ bulunmaması kazaya davetiye çıkarır. Mutlaka pistle bariyerler arasına ağlar çekilerek kayak yapanların güvenliği sağlanmalıdır. Dağlar sahipsiz, bu gidişle daha çok canlar yanar.”

İlk bilirkişi raporu tamam



Milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili bilirkişi rapor hazırladı. Kazanın, Alp disiplini bayan yarışları için kullanılan 26 metre genişliğindeki pistin tam ortasında meydana geldiği kaydedilen raporda, Aslı Nemutlu’nun çarptığı yerde üç tahtanın bağlantı noktalarından çıktığı vurgulandı. Tahta kar perdeleri önünde bulunan yapay kar temin etmek amaçlı direklerin alt bölümlerinde mavi renkli süngerden koruyucu önlem alındığına işaret edilen bilirkişi raporunda, tahta perdelerin önünde ağ tarzı koruyucu önlemlerin olmadığına dikkat çekildi. Pistin Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından testi yapılan pist olduğu bildirildi.



Cumhuriyet Savcılığı, bilirkişiden kazanın meydana geldiği pistin hangi kurum tarafından işletildiği, bu pistte bakım ve güvenlik tedbirlerinin kimler tarafından alındığı, piste alınan güvenlik önlemlerinin stadartlara uygun olup olmadığının belirlenmesini istedi. Bilirkişi bir hafta içinde bunları da savcılığa bildirecek.

‘Ağın metrekaresi 5-7 lira arasında'



Spor ağları üreten “Çeşit Mensucat”tan Aslı Topuz şunları söyledi: “Kayak pistlerine kurulan filelerin metrekaresi 5-7 lira arasında değişiyor. Askeriye kullanıyor ama özel pistlerden şimdiye kadar bize gelen talep hiç olmadı. Üç yıl önce Uludağ’da özel timlerin kayak eğitimi aldığı askeri kamp için sipariş üzerine ağ yapmıştık. Ağın kuvvet emme özelliği çok fazla. Yapılan testler, ağların 100 kilo ağırlığında çelik küreyi bile taşıyabildiğini gösteriyor. Çarpma anında da kişiye zarar vermiyor.”

Cenaze töreni bugün



Erzurum’da antrenman yaparken hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu, bugün İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Nemutlu’nun cenaze töreninin, arkadaşlarının Erzurum’dan İstanbul’a gelip törene katılmak istemeleri sebebiyle bugüne bırakıldığı öğrenildi.



