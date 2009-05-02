Bilirkişi: Günlükler Örnek'in

‘Ya yargı süreci sonuçsuz kalırsa’

Yazan: Örnek; son kaydeden: Dz.K.K.

Kendisine atfedilen "darbe günlükleri"ni reddeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Örnek'in açıklamalarının ardından dört kişilik bilirkişi heyetinin değerlendirmesi ortaya çıktı. Heyet, darbe günlüklerinin kaynağını "Donanma Komutanı'nın Bilgisayarı', yazarını "Amiral Özden Örnek", son kaydedenini de "Deniz Kuvvetleri Komutanı" olduğu görüşüne vardı."Sarıkız" ve "Ayışığı" isimli darbe gişimlerinin anlatıldığı günlüklerin eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in bilgisayarından çıktığı yolunda bilirkişi raporu hazırlandı.Taraf gazetesinin haberine göre, ergenekon davasının tutuklu sanığı eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur'un Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki (ADD) genel başkanlık odasında bulunan yedi numaralı CD'den, Özden Örnek'in bilgisayarındaki belgelerin kopyaları çıktı. CD'deki belgeler arasından, Örnek'e atfedilen "darbe günlükleri" de bulundu. Darbe günlükleri daha sonra 2. Ergenekon İddianamesi'nin ekleri arasına alındı.Şener Eruygur'un ADD Genel Merkezi'ndeki genel başkanlık odasında bulunan CD'ler, Bekir Peker, İsa Akyüz, Mustafa Katırcı ve Serhat Kılınç'tan oluşan dört kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi. CD'lerden çıkan belgeler, Ahmet Uğurlu ve Zafer Ketenci isimli iki kişilik değerlendirme kurulu tarafından değerlendirdi.Dört bilirkişi, Eruygur'un ADD'deki odasında bulunduğu belirtilen yedi numaralı CD'nin içinde, Örnek'in bilgisayarından kopyalanan çok sayıda belgeye rastladı. Bu belgelerden birinin de Örnek'e atfedilen darbe günlükleri olduğu anlaşıldı. Darbe günlükleri ve Örnek'in bilgisayarından kopyalanan diğer belgeler 2. Ergenekon İddianamesi'nin ekleri arasında yer alan 150. klasörde yer aldı.Yedi numaralı CD'yi teknik yönden inceleyen dört bilirkişi, darbe günlüklerinin kaynağını "Donanma Komutanı'nın Bilgisayarı", yazarını "Amiral Özden Örnek", son kaydedenini de "Dz.K.K." (Deniz Kuvvetleri Komutanı) olduğunu kayıtlara geçirdi.