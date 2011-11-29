Bilirkişi emekli Albay Hakan Büyük aleyhindeki delilleri çürüttü

T24 - Balyoz Harekât Planı davasında tutuklu sanık emekli Albay Hakan Büyük’ün kendisine ait olmadığını savunduğu flash bellek üzerinde Prof. Dr. Ufuk Çağlayan tarafından yapılan inceleme sonucunda “dijital verinin delil bütünlüğü ve sağlığının bozulduğu” değerlendirmesi yapıldı.





Cumhuriyet'in haberine göre; davanın dünkü duruşmasında tutuklu sanık Büyük, Eskişehir’deki evinde ele geçirildiği belirtilen flash belleğin sahteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyük’ün avukatı Hüseyin Ersöz mahkemeye Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Çağlayan’a söz konusu bellek üzerinde yaptırdıkları incelemeye ilişkin “bilirkişi raporunu” mahkemeye sundu. “Dijital verilere elle müdahalede bulunulmuş olduğu sonucuna ulaşıldığı” vurgulanan raporda, “Söz konusu dijital doküman delil bütünlüğü ve sağlığını kaybetmiştir. Örneğin, ‘Bilvanis Çiftliği Eskişehir Ek-A’da yer alan dosyanın dijitalinin oluşturulması ve son kayıt tarihleri hiçbir şekilde 2005 yılından önce, yani 2003 yılında oluşturulmuş olamaz” görüşüne yer verildi. Raporda “12 Mayıs 2009 tarihine ait bir gazetenin taranmış görüntüsü olan dijital bir verinin oluşturma tarihi hiçbir şekilde önceki tarih 19 Nisan 2007 olamaz. İçeriğinde 12 Şubat 2008 tarihli yazı olan dijital verinin oluşturma tarihi hiçbir şekilde önceki tarih 19 Nisan 2007 olamaz” denildi.



Avukat Ersöz, söz konusu bellekle ilgili kolluk tarafından hazırlanmış Şubat ve Haziran 2011 tarihli raporlar arasında oluşturulma tarihi ve dosya yolları ile ilgili önemli farklılıklar olduğunu söyledi. Ersöz “Öyle ki bazı karakterler ve harfler, dosya içerisinde düzgün bir şekilde yer alırken Türkçe karakterler gibi bazı harflerin de başka bir karakter ile ifade edilmesi, bilgisayar tekniğine ve çalışma prensibine uygun değildir. Bu durum, elle müdahalenin göstergesidir” diye konuştu.









MİT’ten suçlamaları çürüten açıklamalar



MİT Hukuk Müşaviri’nin, geçirdiği kalp krizi sonucu geçen günlerde yaşamını yitiren Odatv tutuklusu MİT üst düzey yöneticisi Kaşif Kozinoğlu hakkındaki suçlamaları 4 maddeyle çürüttüğü belirlendi.



MİT tarafından Kozinoğlu’nun avukatları Taner Serim ve Duygu Köksal’a verilen raporda, Kozinoğlu’nun telefonla görüştüğü için suçlandığı “Aydın, Ferruh ve Gökhan” adlı kişilerin MİT personeli olduğu ve görüşmenin “iş kapsamında ve koordine amaçlı yapıldığı” belirtildi.



Raporda, yine suçlamalara konu olan gidiş gelişlere ilişkin yurtdışında görevli olan Kozinoğlu’nun, “istişare amaçlı olarak sık sık Türkiye’ye çağrıldığı” değerlendirmesi yapıldı. MİT raporunda, Kozinoğlu’nun başka dosyalara erişim olanağına ilişkin olarak da şu değerlendirme yapıldı:



“Müsteşarlığımız bilgi sistemlerinde kullanıcılar bulunduğu hiyerarşiyle çalıştığı birim kapsamında sadece iş kuralları dahilinde yetkili oldukları yazılarla dosyalar içerisindeki dokümanlara erişebilmektedirler. Söz konusu sistemlerdeki erişim kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı emrinde görevli olmayan Kozinoğlu’nun başkanlığa ait yetkili olmadığı herhangi bir dokümana müsteşarlık bilgi sistemlerinden erişim imkânı bulunmamaktadır.”



