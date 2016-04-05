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Bilim / Teknoloji

Bilinen hiçbir hayvana benzemeyen fosil bulundu

Fosilin yaklaşık 430 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor

05 Nisan 2016 22:54

Bilim adamları, yavrularını sırtında balonlara benzeyen keseciklerde taşıyan bir deniz canlısının fosilini buldu. İngiltere'nin Herefordshire bölgesinde bulunan fosilin, yaklaşık 430 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılıyor.

CNN Türk’ün haberine göre, çok sayıda bacağı olan, gözsüz ve yaklaşık 1 santimetre uzunluğundaki deniz canlısı, yaşayan hiçbir hayvan türüne benzemediği belirtildi. Hayvanın sırtına bağlı 10 kesecikte çeşitli gelişim evrelerinde yavrular bulundu.

Keseciklerin, hayvan deniz tabanında gezinirken arkasından uçurtmalar gibi uçuştukları tahmin ediliyor. Bu nedenle hayvana ‘uçurtma uçuran’ anlamına gelen "Aquilonifer spinosus" adı verildi.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yavruların sırta bağlı keseciklerde taşınmasının hayvanlar dünyasında şimdiye kadar görülmemiş bir durum olduğuna dikkati çekti. Çalışma, "PNAS" dergisinde yayımlandı.

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