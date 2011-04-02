-BİLİNEN DAVALARIN SAVCISIYDI İZMİR (A.A) - 02.04.2011 - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki otobanda, otomobilinde tabancayla intihar etmiş halde bulunan emekli DGM savcılarından Ahmet Birsen'in, dün gece oğlunun yanından ''dolaşmaya çıkıyorum'' diyerek ayrıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, emekli savcı Ahmet Birsen'in oğluyla görüştü. Oğlunun, Ahmet Birsen'in annesinden ayrılmasından sonra yalnızlığa alışamadığını ve bunun sıkıntısını yaşadığını belirterek, dün gece ''dolaşmaya çıkıyorum'' diyerek yanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Birsen'in el svabında barut izi olup olmadığını belirlemek için örnek alarak incelemeye gönderen polis, otoban üzerinde olay yeri güzergahındaki MOBESE kameralarını da inceledi. İncelemede, Birsen'in otomobilinde yalnız olduğunun tespit edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Birsen'e yarın otopsi yapılacağı kaydedildi. -BİLİNEN DAVALAR- Birsen, kapatılan DGM'lerde savcılık yaptığı dönemlerde, kamuoyunda ''Manisalı gençler'' olarak bilinen çoğu lise öğrencisi olan 16 genç hakkında ''yasa dışı örgüt üyesi'' oldukları iddiasıyla açılan dava, ''Balina operasyonu'' olarak bilinen trilyonluk hayali ihracat davası, ''Beyaz önlük'' olarak bilinen SSK'nın dolandırılması davası ve Uşak Cezaevi olaylarıyla ilgili davalarda görev almıştı. Emekli savcı Ahmet Birsen, Balçova-Narlıdere ilçeleri arasındaki otobanda yol kenarında park halindeki 35 AE 6400 plakalı otomobilde, sağ şakağından tabancayla kendini vurarak intihar etmiş halde bulunmuştu. Eski Devlet Güvenlik Mahkemelerinde savcılık yapan Ahmet Birsen'in, emekli olmasının ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde noterlik yaptığı, bir süre önce de eşinden boşandığı öğrenilmişti.