-BİLİNÇSİZ RAMAZAN ALIŞVERİŞİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR KONYA (A.A) - 20.07.2011 - Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşın gıda ürünlerindeki bilinçsiz alışverişin piyasalarda talep patlamasına yol açtığını, bu durumun fiyatların suni olarak yükselmesine neden olduğunu bildirdi. Dinç, Ramazan ayında fiyatların keyfi olarak yükselmemesi için Tüketiciler Birliği'nin gerekli önlemleri aldığını ancak vatandaşlara da bu konuda önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Ramazan ayının getirdiği hazla birlikte vatandaşların bilinçsizce alışverişe yöneldiğine dikkati çeken Dinç, normal zamanda yarım kilo zeytin, yarım kilo peynir alan vatandaşın Ramazan ayında ölçüyü kaçırarak 2'şer 3'er kilo aldığını vurguladı. Tüketicilerin alışverişlerini normal sezondaki gibi yapmaları gerektiği uyarısında bulunan Dinç, şunları kaydetti. ''Aynı market, aynı ürün yerinde duruyor. Ama ne hikmetse biz alışveriş arabasını doldurmadan marketten çıkmıyoruz. Vatandaşların alışveriş arabalarını doldurma sevdası piyasalarda talep patlamasına sebep oluyor. Talebin artması da ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Alışverişimizi yine normal sezondaki gibi küçük ölçeklerde yaparsak talebin aşırı şişmesini engelleyebilir ve fiyatların normal seyrinde kalmasını sağlarız. Ayrıca küçük ölçeklerde alışveriş yapmak daha taze ve sağlıklı gıda tüketimi için de bir fırsat olacaktır.'' -RAMAZANDA FİYATLAR GÖZETİM ALTINDA - Tüketiciler Birliği olarak her platformda tüketicinin hakkını savunmaya devam ettiklerini ifade eden Dinç, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesinde ürünlerin fiyatlarını tespit ettiklerini ve keyfi zam uygulaması yapan Ramazan fırsatçılarını tespit edeceklerini söyledi. Ramazan ayında özellikle et, süt ürünleri ve sebze meyvede keyfi fiyat artışlarının gözlemlenebileceğini anlatan Dinç, zincir marketlerde fiyatlara müdahalenin daha kolay olduğuna değindi. Bu yıl genel itibariyle sebze meyve ile diğer hububatta herhangi bir rekolte düşüklüğü beklenmediğini dile getiren Dinç, ürünlerde harman fiyatı ile market fiyatı arasında farklar oluşabileceği değerlendirmesinde bulundu. Zamların tek kaynağının esnaf olduğu gibi yanlış bir algının da oluşmaması gerektiğini açıklayan Dinç, zamların ürünlerdeki rekolte düşüklüğünden ve yapısal sorunlardan da kaynaklanabileceğini belirtti. Türkiye'de fiyatı kanunla belirlenen ürünlerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini hatırlatan Dinç, fiyatlardaki artışa vatandaşın tepki göstermesi ve zamlı fiyatları görünce alışveriş yaptığı marketi değiştirerek tepkisini ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.