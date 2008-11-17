Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedaviyi engelliyor

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı organları bozuyor

Daha etkili antibiyotikler geliyor

Prof. Dr. Eraksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 18 Kasım'ı "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" olarak ilan ettiğini hatırlattı.İlk defa bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerle antibiyotiklere ne zaman ve nasıl başvurulacağı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve antibiyotiklerin sorumsuzca kullanımının sakıncalarına dikkat çekilmesinin amaçlandığını kaydeden Prof. Dr. Eraksoy, Türkiye'de antibiyotiklerin aşırı kullanılan ilaçların başında geldiğini, gereksiz antibiyotik kullanımını durdurmak için herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.Prof.Dr. Haluk Eraksoy, antibiyotiklerin aşırı şekilde kullanılmasının engellenmemesi halinde bir süre sonra enfeksiyon hastalıklarının tedavisinin olanaksız hale geleceğini vurguladı.Prof. Dr. Eraksoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Ülkemizde gereksiz yere antibiyotik kullanımı had safhada. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı halk sağlığı için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Antibiyotikler gerekmediği halde ya da doğru olmayan bir biçimde kullanıldığında, bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmektedir. Bu durumda ileride gerekli olduğu zaman kullanıldığında antibiyotikler direnç kazanmış bakterilere hiçbir etki gösterememektedir."Yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinin çok zor ve pahalı olduğunu, soğuk algınlığının antibiyotikle tedavisinin olamayacağını, grip ve virüslere bağlı diğer enfeksiyonların antibiyotiklerle düzelmeyeceğini belirten Prof. Dr. Eraksoy, antibiyotiklerin ateş düşürücü ya da vitamin olmadığını ve gelişigüzel tavsiyeyle antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirtti.