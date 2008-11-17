T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı tedaviyi engelliyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Türkiye'de gereksiz yere antibiyotik kullanımının had safhada olduğunu bildirdi.

17 Kasım 2008 02:00

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Türkiye'de gereksiz yere antibiyotik kullanımının had safhada olduğunu bildirdi. 

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı organları bozuyor

Daha etkili antibiyotikler geliyor

Prof. Dr. Eraksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 18 Kasım'ı "Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

İlk defa bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerle antibiyotiklere ne zaman ve nasıl başvurulacağı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve antibiyotiklerin sorumsuzca kullanımının sakıncalarına dikkat çekilmesinin amaçlandığını kaydeden Prof. Dr. Eraksoy, Türkiye'de antibiyotiklerin aşırı kullanılan ilaçların başında geldiğini, gereksiz antibiyotik kullanımını durdurmak için herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Prof.Dr. Haluk Eraksoy, antibiyotiklerin aşırı şekilde kullanılmasının engellenmemesi halinde bir süre sonra enfeksiyon hastalıklarının tedavisinin olanaksız hale geleceğini vurguladı.

Prof. Dr. Eraksoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizde gereksiz yere antibiyotik kullanımı had safhada. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı halk sağlığı için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Antibiyotikler gerekmediği halde ya da doğru olmayan bir biçimde kullanıldığında, bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmektedir. Bu durumda ileride gerekli olduğu zaman kullanıldığında antibiyotikler direnç kazanmış bakterilere hiçbir etki gösterememektedir."

Yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinin çok zor ve pahalı olduğunu, soğuk algınlığının antibiyotikle tedavisinin olamayacağını, grip ve virüslere bağlı diğer enfeksiyonların antibiyotiklerle düzelmeyeceğini belirten Prof. Dr. Eraksoy, antibiyotiklerin ateş düşürücü ya da vitamin olmadığını ve gelişigüzel tavsiyeyle antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirtti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24