Bilin Group konkordato ilan etti

Havayolu taşımacılığı ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bilin Group üç şirketi için konkordato ilan etti. Mahkemenin 17 Ekim 2018 tarihli kararına göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

Bilin Group bünyesinde Bilin Global Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, Bilin Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi, Büyük Doğu Dış Ticaret Danışmanlık AŞ ve Cemil Saruhan Sarman konkordato talep etti. Bilin Grubu'nun temeli 1948'de merhum Muhasin Sarman tarafından atılmıştı.

İstanbul 3. Havalimanı’nda kargo ve yer hizmeti verecek, Bilin’in de içinde bulunduğu, 6 şirketle işletmecisi İGA arasında 250 milyon euroluk anlaşma imzalamıştı. İGA İşletme CEOsu Hüseyin Çelik, “Toplam 1,4 milyon metrekarelik kargo şehrimizin 150 bin metrekarelik kısmını 6 kargo ve yer hizmeti şirketimize 250 milyon euroluk bir anlaşmayla tahsis ettik. Bu şirketlerimiz kendi yatırımlarını da eklediğinde bu rakam 1 milyar üzerinde bir yatırıma dönüşmüş olacak” dedi.

Anlaşma 25 yıl geçerli olacak

250 milyon euroluk anlaşmalar 25 yıllık işletme süresince geçerli olacak. Anlaşmayı yapan firmalar “Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü”ndeki binalarını yaparak, İstanbul Yeni Havalimanı içinde hizmet vermek için yerlerini alacak.İstanbul Yeni Havalimanı, toplamda 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlayacak. Kargo Şehri'nin toplam büyüklüğü 1,4 milyon metrekare. Bu yaklaşık 200 futbol sahası kadar bir alan. Kargo Şehri'nde 35 adet geniş gövdeli uçak aynı anda faaliyet gösterebilecek şekilde inşaa ediliyor. Kargo Şehri'nde uzun vadede 5,5 milyon ton kargo kapasitesi hedefleniyor.