'Bilimsel' fritöz 1 kaşık yağda 1 kilo kızartıyor

Rowenta, Moulinex, Arno, Krups, Lagostina gibi dünyaca ünlü markaları da bünyesinde bulunduran Fransız SEB Group içinde yer alan "küçük ev aletleri" uzmanı Tefal, "Besleyici ve Lezzetli" konsepti altındaki ilk üretimi olan fritözü ActiFry’ı, Türkiye’de de satışa sunuyor.



10 yıl önce Ar-Ge çalışmaları başlayan ActiFry için Fransa’da ünlü beslenme uzmanı Dr. Patrick Serog Conseil gibi ünlü bir beslenme uzmanı ve ünlü Fransız aşçılarla çalışan Tefal, her ülkede bilim adamları ve uzmanlar ile çalışıyor. Tefal, Türkiye’de de işin sağlıklı yanı için beslenme uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu ile, lezzetli yanı için Sedef İybar ile çalıştı. Bu çalışmalarda Türk beslenme alışkanlıkları ve ActiFry ile pişirilebilecek Türk damak tadına uygun lezzetler araştırıldı.



Fritözde Türk yemekleri



Bu çalışmaların ardından, Tefal Türkiye, iddialı hedeflerle ActiFry’ı Türk pazarına getiriyor. Groupe SEB ve Tefal Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Yağcı, Fransa’nın Dijon kentindeki Tefal fabrikasındaki, basın toplantısında, "Tefal, yemek pişirme konusunda bu yeni çözümle Türkiye’de mutfak alışkanlıklarını bir kez daha değiştirecek. ActiFry, piyasaya sürüldüğü her ülkede ilgi gördü, fritöz pazarını yüzde 30-40 büyüttü" dedi. Her yaştan insanın zevkle tükettiği ancak kilo kaygısıyla yemekten kaçınılan patatesin de artık kilo kaygısı olmaksızın tüketilebileceğini ifade eden Cüneyt Yağcı, "Ürünle birlikte küçük yeşil bir kaşık vereceğiz. 1 kaşık yağ kullanarak 1 kilo patates kızartmak mümkün" diye konuştu. Yağcı, Actifry ile başlayan yeni ürün serisini önümüzdeki yılların en önemli yeniliklerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.



Tefal Elektrikli Pişirme Ürünleri Grup Başkanı Philippe Crevoisier de, Tefal’in de üretisi Groupe SEB’in 150 yıllık tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, "Grup olarak dünya çapında her 6 saniyede bir ürün satıoruz. Her yıl 250 yeni ürünü piyasaya sürüyoruz" dedi. Fransa’da 200 Euro’dan satılan ActiFry’ın, Türkiye’de kurlarda çok büyük değişiklikler olmazsa, 450 YTL’den satılması planlanıyor.



Tefal, Fransa dışında Belçika, Almanya, İtalya, Avusturya, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Avustralya gibi ülkelerde de satışa sunulan ve fritöz pazarını yüzde 30-40 büyüten ActiFry için Türkiye pazarında 3 yılda 340 bin adetlik hedef koydu. Türkiye’da 17.5 milyon hane olduğunu kaydeden Tefal yetkilileri, 3 yıl sonunda 340 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı, her 100 evden 2’sine girmeyi planlıyor. Fransa’da 200 Euro’dan satılan ActiFry, vergi oranları yüzünden Türkiye’de 200 Euro’nun karşılığı olan yaklaşık 380 YTL’den daha pahalı satılacak.