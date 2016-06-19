Bilimsel eğitimden uzaklaşılması, kılık kıyafet dayatmaları, muhaliflere baskı; liselilerin bildirileri nasıl okunmalı?

İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin okul müdürü konuşma yaptığı sırada arkalarını dönmeleriyle başlayıp, Galatasaray Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi köklü liselerin de arasında yer aldığı 52 okulun yayımladığı bildirilerle devam eden ‘liselilerin protestosu’nda öğrencilerin çok sayıda rahatsızlığı ve talebi var. Bilimsel eğitimden uzaklaşılması, okullarda ‘gerici’ kurumların etkinlikleri, gelenekselleşmiş etkinliklerin yasaklanması, kılık kıyafet dayatmaları, Atatürk karşıtı tavırlar, muhalif öğrenci ve öğretmenlere baskı gibi ortak rahatsızlıkların yanı sıra, her okul kendi koşullarına göre özel istekleri de var. Özel statülü İtalyan Lisesi öğrencileri “Bilimsel eğitim istemiyoruz” derken, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, milli bayramların geçiştirilmesine tepki gösteriyor.

Hürriyet’ten Savaş Özbey, “Bildirileri nasıl okumak lazım” başlığıyla yayımlanan haberinde, liselerin taleplerini şöyle sıraladı:

- Bildiri trafiği temel olarak iki ana koldan yürüyor: Birincisi, okulların kendi kendilerine yayımladıkları bildiriler. Şu ana kadar (Cuma; 22.00) bildiri yayımlanan 52 köklü lise arasında ‘Fen’ ve ‘Anadolu’ liseleri ağırlıkta ama aralarında ‘Mesleki Teknik Eğitim’, Galatasaray, İtalyan Lisesi gibi özel statülü liseler de var.

- Yayımlanan bildirileri incelediğinizde her lisenin kendisine göre öncelikleri olduğunu görüyorsunuz. Özel liselerdekiler bilimsel eğitim alabilmek için para ödemek zorunda kalmaktan, fen liseleri laboratuvar yüzü görmeden mezun olmaktan yakınıyor.

- İstanbul Erkek Liseliler yaptıkları protestonun politik bir yanı olmadığını söylüyor. Böyle bakınca mesele, köklü geleneği olan liselere o okulların dokusuyla (öğretmen, öğrenci, veli ve mezunlar) uyuşmayan yöneticiler atanmasıymış gibi görünüyor. Ama onlardan ilham alınarak sonradan yayımlanan bildiriler açıkça hükümetin eğitim politikalarına karşı duruş sergiliyor.

- İkinci kol ise İşçi Partisi’nin gençlik kolları olarak bilinen Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) lise örgütlenmesi Türkiye Liseliler Birliği (TLB)... Hazırladıkları ortak bildiriyi imzaya açtılar, bugüne kadar aralarında iki ‘imam hatip’in de olduğu 377 lise imzaladı.

Karşı bildiriler

- Bu gruptaki bildirilerin okullarda mezunların, velilerin ve öğrencilerin ne kadarını temsil ettiği belli değil. İzmir 60’ıncı Yıl Anadolu Lisesi’nden okul başkanı ve TLB İl Başkanı Ece Pekesen, “Farklı görüşlerde arkadaşlar tabii ki olabiliyor ancak sorun hepimizin yaşadığı sorunlar olunca herkes bir ortak paydada buluşuyor” diyor.

- Tabii aynı belirsizlik, okullarda her şeyin güllük gülistanlık olduğunu anlatan karşı bildiriler için de geçerli. Önceden bildiri yayımlayan okullardan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde böyle bir karşı bildiri kaleme alındı.

Ortak rahatsızlıklar

- Bilimsel eğitimden uzaklaşılması

- Okullarda ‘gerici’ kurumların stant/konferans/afiş gibi etkinlikleri

- On yıllardır yapılan etkinliklerin yasaklanması

- Kılık-kıyafet dayatmaları

- Atatürk karşıtı tavır ve hareketler

- Muhalif öğrenci ve öğretmenlere baskı...

“İktidar hayatı hedef aldığında hayat iktidara direniş olur”

MERSİN ANADOLU LİSESİ

‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ söylemiyle, liseleri sistematik bir şekilde nasıl karanlığa götürdüklerini (...) biliyoruz. İktidar hayatı hedef aldığında hayat, iktidara direniş olur.”

“Şehitler haftasında sıra gecesi”

SAMSUN S. BİLİMLER LİSESİ

Mezuniyette müzikli eğlence isteği reddedildi. Öğretmenler, bizler vatan hainliğiyle suçlandık. Kendilerine düzenledikleri sıra gecesinin Şehitler Haftası’na denk geldiğini ve (bir önceki gün) Şırnak’ta iki şehit verdiğimizi hatırlatırız.

“Uzaklaştırmayla, atılmayla tehdit ediliyor”

ANKARA HASAN HÜSEYİN AKDEDE FEN LİSESİ

Okullarımızda AGH, İHH (...) gibi kurumların faaliyet göstermesi serbest. Ayrı faaliyeti demokratik lise isteyen öğrenciler yaparsa uzaklaştırma, atılma gibi yaptırımlarla tehdit ediliyor.

“Gericileşme müdür yardımcılığıyla başladı”

BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ

Gericileşme müdür yardımcılığı atanmasında yaşanmıştır. Önceki yardımcı haksız yere görevden alınıp yerine 3 yıllık bir din kültürü öğretmeni atanmıştır. Kız lisesi kararına karşı çıkıyor, karma eğitimin devamını istiyoruz.

“Tek din, tek mezhep dayatılıyor”

ANTALYA METİN ÇİVİLER ANADOLU LİSESİ

Saçımıza, makyajımıza, giyinişimize karışan, tek din, tek mezhep anlayışını bize dayatan, antibilimsel, cinsiyetçi, homofobik, eğitim sistemini sorgulamayan, biat eden, dindar bir nesil yetiştirmek isteniyor.

“Bilimsel eğitim için para ödemek istemiyoruz”

İTALYAN LİSESİ

Laik ve bilimsel eğitim için para vermek zorunda olmayı, amacı dinci bir nesil yetiştirmek olan bu eğitim sistemini istemiyoruz. Artık herkesin taşımaktan çekindiği bu aydınlanma bayrağını biz elimize alıyoruz.

“Arkadaşlarımızın yanındayız”

KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ

Bu tür gerici baskılardan uzak bir okulda eğitim alma şansına sahip olsak da, ileride sıranın bize ve bizim okulumuza da geleceğini şimdiden görüyor, (...) karanlığın üstüne yürüyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

“Milli bayramlar geçiştiriliyor”

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ

Milli bayramları ufak törenlerle geçiştirip, dini bayram bile kabul edilmeyen günleri büyük törenlerle ve masraflarla kutlayan bir idare istemiyoruz. Biz de diğer liseli arkadaşlarımız gibi gerici eğitim sistemine başkaldırıyoruz!

“Konferanslara zorla götürülüyoruz”

ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Yaratıcı etkinliklerimiz engelleniyor. Düzenlemek istediğimiz konferanslar engellenirken, gerici kurumların konferanslarına zorla götürülüyoruz. Okulumuz dinci kurumların afişleriyle donatılıyor.

“Birikmiş öfkenin eseri”

KIRKLARELİ ANADOLU LİSESİ

Haklı isyanımız, bize küçüklüğümüzden beri dayatma uygulayanlara (...) karşı bunca yıllık birikmiş öfkenin eseridir. Evrim Teorisi işlenmeyen fen bilgisi derslerinin ve sorgulamaya açık olmayan zorunlu derslerin eseridir.

“Susmak fıtratımızda yok”

İZMİR KARŞIYAKA ANADOLU

Üstten yapılan atamalarla en iyi liselerimizin ele geçirilmeye çalışılmakta olduğunun (...) farkındayız. Ve bu karanlık sisteme biz de sırtımızı dönüyoruz. Kalem tutan ellerimiz, çağdaş düşüncelerimizle gelecek güzel günleri şekillendirmeye geldik.

“Tercihen 120 IQ seviyesinde…”

GALATASARAY LİSESİ

Galatasaray Lisesi mezunu, sağduyu ve izan sahibi, akli dengesi yerinde, tercihen 120 üzeri IQ seviyesinde, öğrencinin çamaşır makinesini, piyanosunu çalıp evine almayacak, Tevfik Fikret makamına yakışan müdür aranıyor. Maaş dolgun (Para biriktiriyoruz)…

“Eğitim ile siyaseti birbirine karıştırmasını…”

ERENKÖY KIZ LİSESİ

Müdürün Kutlu Doğum Haftası bahanesiyle AKP seçim araçlarını okulumuza sokarak yandaşlığını, taraflılığını ispatlamasını eğitim ile siyaseti birbirine karıştırmasını 500 kişilik katılımla duyurmuştuk.

“Atatürk adı çok geçmesin”

SAMSUN ANADOLU LİSESİ

Okulumuzda İHH konferans düzenledi ve bizlerden zorla yardım toplandı. TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda arkadaşlarımızın yapacağı konuşmada Atatürk adının çok fazla geçmemesi ve İslam âlimlerinin adlarının anılması konusunda müdürden uyarı aldı.

“Susmuyoruz, sinirliyiz, üzgünüz”

İZMİR ATATÜRK LİSESİ

“Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda öğretmen ve öğrencilerini şehit veren, Hasan Tahsin ve arkadaşlarının ilk kurşunu atmadan toplandığı

yer olan lisemiz, İzmir Atatürk Lisesi. Susmuyoruz! Sinirliyiz!

Üzgünüz! Ama umutsuz değiliz!”