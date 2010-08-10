Bilimkurgu gerçek oldu

T24 - Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter gibi hayal gücü ile teknolojiyi birleştiren filmler Almanya'da gerçek oldu. Binlerce bilgisayar oyunu meraklısı "o" filmlerdekinden bile ilginç kostümleriyle küçük bir köyde meydan savaşı yaptı. İşte dünyanın ilk "canlı bilimkurgu savaşı"ndan ilginç görüntüler...



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Almanya'nın Brokeloh kasabası çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

7 binden fazla bilgisayar oyunu hayranı, sanal dünyanın fenomen oyunlarından biri olan conquest yani fetih oyunu için bir araya geldi.

Hem oyunda yaşayan karakterler hem de meydan savaşı gerçek oldu.

Bilgisayar oyunu hayranları hem kostümlerini kendi getirdi hem de oyuna katılabilmek için kişi 135 euro ödedi. Oyuncuların cep telefonu kullanması ve modern giysiler giymesi yasaklandı..

Meydanda, denizkızları, cüceler, sihirbazlar ve daha niceleri vardı..

Bir grup kaleye karşı saldırıya geçerken, diğer grup bunu engellemeye çalıştı. Temsili kılıç, balta, oklar ve bıçaklar havada uçuştu....