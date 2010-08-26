Bilimin yeni keşfi: Kuru Su

T24- Bilim dünyası yeni keşiflerde sınır tanımıyor. Bilim insanlarının son keşfi "kuru su" oldu. "Kuru su" kullanımının, küresel ısınma ve sera gazı salınımına karşı verilen mücadeleye destek olması bekleniyor.



"Kuru suyun" aslında yüzde 95'i "ıslak" sudan oluşuyor. Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, sadece suyu oluşturan damlacıklar silika kumuyla kaplanarak, normal su "kuru suya" dönüştürülüyor. Bilim insanları, kuru suyun, karbondioksidi normal sudan üç kat daha iyi absorbe ettiğini de belirtiyor.



Peki insanlar kuru suyu içebilecek mi? Bu sorunun cevabı henüz net olmamakla birlikte silika kumuyla kaplı suyun, ilaç ve gıda bileşenlerinin yapımında kullanılması bekleniyor.

NE KAZANDIRACAK?

Bilim insanları tarafından üretilen bu yeni su türünün, sera gazı salınımlarını emerek, küresel ısınmayla mücadeleye katkı vereceği ifade ediliyor.

Kuru suyun ayrıca metan gazının depolanması ve doğal gazın enerji kaynağı olarak kullanılma potansiyelinin artırılmasına da fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Kuru su, sanayide kullanılmaya başlandığında önemli enerji tasarrufuna da katkıda bulunacak. Tonlarca suyun bir yerden başka bir yere taşınmasına gerek kalmayacak. Pudra şekeri şeklindeki suyun taşınması hem daha kolay olacak hem de çok fazla yer kaplamayacak. Bu durum insan gücünde ve enerjide önemli tasarruf sağlayacak.