Bilim üssünü film üssüne çevirmişler

T24 - TÜBİTAK’ın 1048 personelini fişleyen askeri casusluk ve şantaj çetesinin, şantajda kullanacakları görüntü ve fotoğrafları çekmek ve ses kaydı yapabilmek için Gebze’de kurulu TÜBİTAK MAM’a ait sosyal tesisleri kullandığı ortaya çıktı.



Radikal gazetesinin haberine göre; 2010 yılında bir ihbar mektubuyla başlayan operasyonlarla ortaya çıkartılan askeri casusluk ve şantaj çetesi, istediği “gizli bilgileri” alabilmek için TÜBİTAK personelini fişleyerek şantaj yaptı.



Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte gözaltıların TÜBİTAK’a da sıçraması üzerine kurumun görüntü arşivi boşaltıldı. 2011 yılı öncesine ait kayıtlar kurumda bulunmuyor.



TÜBİTAK’ın 157 yataklı otel ve 150 yataklı misafirhanenin de bulunduğu Gebze tesislerine gizli kameralar ve kayıt cihazları yerleştirildiği söyleniyor.



Fişleme dosyasında yer alan “Enstitüde çekilmiş kayıtlar var” cümlesi de burada kayıt yapıldığını doğruluyor. Askeri casusluk yapmakla suçlanan çetenin stratejik görevlerde bulunan kişileri tuzağa düşürmek ve kendine mahkûm etmek için özel hayatını şantaj amacı olarak kullandığı biliniyor. Bunun için Gebze’deki misafirhaneler kullanıldı.



Kadınlarla birlikte görüntülenen TÜBİTAK çalışanlarının görüntülerinden arşiv oluşturuldu. Ergenekon savcılarının baktığı casusluk soruşturması kapsamında Gebze’de güvenlik sorumlusu olarak çalışan Yücel Çipli halen tutuklu yargılanıyor.



Bir görgü tanığı, Yücel Çipli’nin tutuklanmasından sonra kurumda temizlik harekâtı başladığını anlattı.



Tanık, ”TÜBİTAK’ta tutuklamalar olunca güvenlik görevlileri B.Ş, E.S, K.A ve T.F.A görüntüleri imha etti. 13-30 Kasım tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri kampüse yakın olan çöp konteynirlerinin orada ateş yaktılar. CD’ler, bilgisayar harddiskleri, kayıtlar ve evraklar yakıldı” dedi.



Fişleme skandalı öğrenilince yönetim, arşivlere ulaşmaya çalıştı. Ancak, 2011 yılı öncesine ait güvenlik kayıtlarının tamamen silindiği görüldü. Bunun üzerine güvenlikte çalışanların yerleri değiştirildi.



Çipli’ye yakın olan ve görüntüleri de yakarak imha ettiği belirtilen isimler başka yerlere gönderildi.



TÜBİTAK Gebze tesislerinde şimdi yeni bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Tesislerde ‘böcek’ araması ile gizli kamera, dinleme cihazı araştırması yapılacak.