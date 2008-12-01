Bilim tarih ödülü bir Türk'e

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'na, Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi'nin Koyre madalyası, Paris'te 12 Aralık gecesi düzenlenecek törenle verilecek.



İKT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi'nin iki yılda bir verdiği bilim tarihinin en prestijli ödülü olan Koyre madalyasının İhsanoğlu'na verilmesiyle ilk defa bir Türk bilim adamı bu madalyayı almış olacak.



Akademiye 1999 yılında, Ordinaryus Profesör Aydın Sayılı'nın ardından kabul edilen ikinci Türk olan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu bu madalyaya, uzun yıllardan beri dünya çapında yaptığı araştırmaları ve eserlerinden dolayı layık bulundu.



Prof. İhsanoğlu'nun, 25 yıldan bu yana süren Osmanlı bilim tarihi üzerine geniş bir bilim kurulu ile hazırlamakta olduğu 15 ciltlik çalışması da bulunuyor.



Bilim tarihi alanında, sıra dışı ve çığır açan çalışmalar yaparak, bu alana büyük hizmetler veren bilim adamlarına verilen Koyre madalyasının sahibi, Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi üyeleri arasında yapılan oylamayla belirleniyor.



1927 yılında kurulan Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi, Koyre madalyasını 1968 yılından bu yana iki yılda bir veriyor.

