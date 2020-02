Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Yerli otomobil cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlayacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin olarak “Bu otomobili yerli kılan fikri ve sanayi mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olması. Bunu yaparken Türkiye'de ne kadar kabiliyet ve imkan varsa kullanacağız. Bu proje aslında Türkiye'nin teknoloji hamlesinde önemli bir sıçrama yapmasını sağlayan araç. GSYH'ye 50 milyar Euro katkı sağlayacak bir proje, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlayacak olan bir proje ve yaklaşık 20 bin istihdam oluşturacak” diye konuştu.

BloombergHT'de Ali Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Özlü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:

Temel sorunlardan bir tanesi teknolojik ürün düşüklüğü

"Yüzde 93-94 oranında sanayi ürünleri ihraç eden ülkeyiz. Fakat sanayideki temel sorunlardan bir tanesi teknolojik ürünlerin düşüklüğü. Bizim ürettiğimiz ürünlerin teknolojik düzeyi düşük. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 4'ler düzeyinde. Dolayısıyla hedeflerimizi stratejimizi sanayide yüksek teknolojiye geçiş olarak belirledik."

Yazılım ve algoritma, çip üretmekten daha önemli

"Verimlilik konusunda farkındalığı artırmak için Türkiye'nin 10 yerinde model fabrikalar kurma programımız var. Çip üretmek çok sorun değil. Önemli olan çip değil çipin üzerine yükleyeceğimiz algoritmadır, yazılımdır. Türkiye'nin başlaması gereken yer de çip üretmekten ziyade çipin üzerine yükleyeceğimiz yazılımdır. Bu bakımdan bilişim ve yazılım bizim açımızdan stratejik sektörlerdir."

Know How ihraç edeceğiz

"Türkiye'nin insan kaynakları ve bütçesi sınırlı. Sınırlı insan kaynaklarımızı ve bütçemizi çok akıllıca kullanmak zorundayız.

Türkiye Organiza Sanayi Bölgesi(OSB) kurmada ciddi bir "know how" sahibi. Türkiye'de 311 OSB var, 1 milyon 741 bin çalışan var. Bunun için yasa paketine OSB'lerdeki know how'ı ihraç etmek için bir madde ekledik."

Petro kimya ve ilaç sanayisine odaklanacağız

"World Bank (Dünya Bankası) verilerine göre, Kore'nin yüksek katmak değerli ürün ihracatı yüzde 27, aynı hesaplama yöntemine göre bu yüzde 2. Dolayısıyla Türkiye'nin artık odaklanması gerekiyor. Petro kimya ve ilaç sanayisine odaklanacağız."

Yerli oto GSYH'ye 50 milyar Euro, cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlayacak

"Bu otomobili yerli kılan fikri ve sanayi mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olması. Bunu yaparken Türkiye'de ne kadar kabiliyet ve imkan varsa kullanacağız. Bu proje aslında Türkiye'nin teknoloji hamlesinde önemli bir sıçrama yapmasını sağlayan araç. GSYH'ye 50 milyar euro katkı sağlayacak bir proje, cari açığa 7 milyar Euro katkı sağlayacak olan bir proje ve yaklaşık 20 bin istihdam oluşturacak"