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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Yanlış anlaşıldık amacımız yerli otomobil değil

"Yerli imkânlarla bir otomobil üretmek çok zor bir mesele değildir"

09 Kasım 2016 20:15

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda yanlış anlaşıldıklarını belirterek, "Bizim amacımız yerli otomobil üretmekten ziyade, bir otomobil markası oluşturmaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2017 bütçesinin sunumunda konuşan Özlü, "Projemiz yerli marka elektrikli otomobil projesidir. Yerli imkânlarla bir otomobil üretmek çok zor bir mesele değildir" diye konuştu.

Zaten birçok firma, tasarımı ve teknolojisi Türkiye'de geliştirilen, üretimi burada yapılan modeller geliştiriyor. Biz zor olana talibiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da tutacak bir otomobil markası oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Özlü, bu projeyle ilgili iş modelini oluşturmak, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

 

Fabrikalara akıllanma desteği

 

Bakan Özlü, 4'üncü Sanayi Devrimine, geleceğe damga vuracak akıllı üretim sistemleriyle ilgili sürece hazırlanmak için fabrikaların dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti. Özlü, "Fabrikalarımızın akıllı üretim sistemleriyle donatılmasını, üretimin bu yeni teknolojilere uygun bir dönüşümden geçmesini hedefliyoruz. İkincisi, bu döneme damga vuracak olan teknolojileri yerli imkânlarla geliştirmek amaçlıyoruz" dedi.

 

50 bin kişi iş bulacak

 

Halen 294 organize sanayi bölgesinde (OSB) 1 milyon 640 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Özlü, bu yılın sonuna kadar 19 bin kişiye iş sağlayacak 8 OSB ve 4 sanayi sitesinin (SS); 2017'de ise 31 bin kişiye istihdam sağlayacak 9 OSB ve 2 SS'nin tamamlanacağını müjdeledi.

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