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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Bu yılın sonuna kadar maske takacağız

14 Haziran 2020 09:17

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ''Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz" dedi.

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