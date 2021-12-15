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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan Omicron varyantına karşı öneri: Ek aşılarınızı yaptırın

15 Aralık 2021 09:43

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron varyantına karşı, ek aşıların yaptırılması gerektiğini belirtti. 

Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklın ve bilimin yolunda olanlar için Omicron önerileri: 1)Erişkinler ek aşı dozlarını (2 doz mrna olanlar 3.dozu, 3 inaktive olanlar mrna şeklinde 4.dozu, 2 inaktive 1 mrna olanlar mrna şeklinde 4.dozu sistemde açıldıysa olsun) Tanımadığınız insanların olduğu, kapalı veya kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışın, bulunmak zorundaysanız (iş, okul, toplu taşıma vb) maskenizi çıkarmayın, ortamı sık sık havalandırın,  Maskesiz olarak sadece tam aşılı olduğunu bildiğiniz az sayıda (4-5 kişi) yakınınızla görüşün." ifadesini kullandı. 

Sağlık BakanlığıKoronavirüsOmicronvaryant
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