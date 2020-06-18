Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Virüs en hızlı ve en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, “Virüs en hızlı ve en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor. Ki bizde de geniş aile yapısı mevcut." düşüncesini dile getirdi.

Özlü, "Şimdi bir de yaz tatili başlayacak. Büyükşehirlerden köylere ve yazlık yerlere akın olacak. Böyle durumlarda genellikle baba evinde kalınır. Eş dost ziyaretleri bitmez. Unutmayın ki birlikte çay içip yemek yediğiniz, sarılıp tokalaştığınız, sohbet muhabbet ettiğiniz, piknik, mangal, spor yaptığınız, evlerinize teklifsiz girip çıktığınız arkadaş ve akrabalarınızdan virüs kapma olasılığı çok yüksek. Sadece 18 yaş altı değil herkes için tehlike var. ‘Nasıl olsa yazlık yer’ deyip gevşemek yok." uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, "Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile virüs bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama yine de dikkatli olmak şart. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle, hele ki üst üste değil de mesafeli yüzüyorsanız sorun olmayabilir ama havuz için aynısını söyleyemem. Hijyen, temizlik, kaç kişinin aynı ayna girdiği gibi konular sıkıntılı. Özellikle sitelerde yaşayanların kullandığı ortak havuzlar bence fazla riskli.” ifadesini kullandı.

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