Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Özlü: Koronavirüs'ün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını belirterek, "Sars o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu." düşüncesini dile getirdi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Özlü, "Bunun için bağlayıcı bir söz kullanmam mümkün değil. Ama umut verme anlamında bir takım verilerden söz edilebilir: Virüs salgınları kuzey yarımkürede genellikle Ekim/Nisan arasında hep olagelmiştir. Koronanın hafif versiyonları için de bu geçerli. Koronavirüs 2003’te ortaya çıkan Sars virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. Sars o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu." ifadesini kullandı.

Özlü, "Korona insanlara bulundukları ortam ya da sağladıkları temas anlamında farklı dozajlarda bulaşabiliyor. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar." dedi.

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