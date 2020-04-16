Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den Ramazan uyarısı: Pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 24 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çeken Özlü, "İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel Twitter hesabınd Ramazan ayı öncesi uyarılarda bulundu. "Koronavirüs nedeniyle Ramazan’ı bu kez farklı yaşayacağız” diyen Özlü, “İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok”ifadelerini kullandı. Özlü, şunları kaydetti:

"Ramazanı bu kez farklı yaşayacağız. İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok. İftarı evimizde hane halkıyla birlikte yapacağız. Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı.

İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir.

Marketlerde ramazan alışverişi için yakın temas ve topluluşma oluşturulmamalı. Tenha saatlerde, hızlı ve dikkatlice alışveriş yapılmalı. Her gün alışverişe çıkılmamalı.

Ulusca hep birlikte sağlık ve mutlulukla bayrama ulaşmamız dileklerimle.."