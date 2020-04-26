Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin, "Mayıs sonuna kadar biraz sabır. Şu aşamada tek uğraşımız ramazanın sağlıklı geçirilmesi için alınacak ek tedbirler ve uyarılar. Ramazanı bir sağlıklı geçirelim, Mayıs sonundaki durumu bir görelim, diğerlerine ancak o tarihte gelebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

HaberTürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, "Büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak' dedi.

Akın, “Belki sosyal mesafeyi sağlayabilecek küçük ölçekli restoranlar, gömlek veya pantolon mağazaları, belki erkek berberleri gibi bazı küçük ticarethaneler olabilir... Ama kesinlikle kuaför tarzı yerler söz konusu olamaz. Yayılma hızı iyice düşmeden de zaten bunların olması yeni bir zıplama yaratır. Önlemler iyi gidiyor, yeniden zıplama yaptırmamalı...” diye konuştu.

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