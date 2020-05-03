Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: 65 yaş üstünü sokağa çıkarmak için uğraşıyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, ‘yeniden normalleşme’ ifadesini kullanarak, “Çünkü normal, eski normal olmayacak; yeni bir normali yaşayacağız” dedi. Akın Bilim Kurulu üyelerinin gündeminde 65 yaş üstü vatandaşların olduğunu belirterek, "65 yaş üstünü sokağa çıkarmak için uğraşıyoruz" bilgisini paylaştı.

HaberTürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Akın, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilmesi gündeme gelen sokağa çıkma iznine ilişkin, “Bayramdan önce bu grubun bir hava almasını sağlasak gibi bir düşünce de var ama ağırlık bayram sonrasına bırakılması yönünde. Buna tabii ki hükûmet karar verecek” açıklamasını yaptı.

Akın, “Kas zafiyeti geçirmelerini istemiyoruz. Bu kesim evinde sürekli oturuyorsa, zaten kas yapıları zayıf, bu durumda kasları daha hızla incelir. O nedenle belirli saatte sokağa çıkması ve yürümeleri genel bir düşünce. Tam bu karara varacak gibi oluyoruz, endişemiz yükseliyoruz frende kalıyoruz. Ama 65 yaş üstünü sokağa çıkarmak için uğraşıyoruz. Bütün önlemlerin bayram sonrasına aktarılmasına yönelik görüşler var. Karar alacak olan hükûmettir." düşüncesini dile getirdi.

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