Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, "Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı gelir mi?" sorusunu yanıtladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de görülen yeni tip Koronavirüs vakalarının ardından alınan önlemlere "sokağa çıkma yasağının" da eklenip eklenemeyeceği sorusuna yanıt verdi. Prof. Kara, rakamların çok hızlı artması durumunda uygulamanın getirilebileceğini söyledi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuşan Prof. Kara, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakalarının artmasıyla alınan önlemleri değerlendirdi. "Sokağa çıkma yasağı getirilebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Kara, şunları söyledi:

"Bizim ülkemizdeki rakam hala çok sınırlı sayıda. Önümüzde bir Singapur örneği var. Onlar bu işi çok sıkı tuttular ve çok az vaka sayısıyla bu dönemi geçmeyi başardılar. Biz bugüne kadar ötelemede çok başarılıydık, dünyada neredeyse hiçbir ülkenin yapamadığını yaptık. Türk insanının isteğiyle ve başarısıyla biz bu rakamı çok aşağıda tutabiliriz. Bizim bunu anlatmamız lazım. Bizim kendi vatandaşlarımızına ne kadar az dışarı çıkarlarsa bu işin o kadar kolay olacağını söylememiz gerekiyor. Bunları hep beraber yapabilirsek başaracağız. Baktık olmuyor rakamlar çok hızlı artıyor, o zaman biz İtalya'yı beklemeden veya Almanya örneğini gördüğümüz gibi onu beklemeden o uygulamayı da getirebiliriz. Bilim Kurulu olarak biz bunu önerebiliriz ama ne zaman önerilebilir onu vaka sayılarına bakarak söyleyebiliriz. Bugün bizim için önemli olan şu; Birincisi, ben vakayı erken yakalayabiliyor muyum? İkincisi, muhtemel virüs bulaştırdığı kişileri yakalayıp izole edebiliyor muyum?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarına yenilerinin eklendiğini, henüz can kaybının olmadığını söylemişti.