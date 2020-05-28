Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap 'sokağa çıkma kısıtlaması' verilerini yorumladı

Azap, Twitter hesabından bir grafik paylaşarak sokağa çıkma yasağı ilan edilen dönemlere ilişkin bir açıklamada bulundu.



Sokağa çıkma yasakları sonrasında bariz bir hareketlilik görüldüğünü belirten Azap, şu ifadeleri kullandı: "Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde mart başından bile daha hareketli oluyoruz. ≈."