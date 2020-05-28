T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap 'sokağa çıkma kısıtlaması' verilerini yorumladı

"Mart sonu nisan başında daha az hareketliymişiz"

28 Mayıs 2020 18:04

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabından hafta sonlarında ve bayramlarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında dikkat çeken bir istatistik paylaştı.

Azap, Twitter hesabından bir grafik paylaşarak sokağa çıkma yasağı ilan edilen dönemlere ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Sokağa çıkma yasakları sonrasında bariz bir hareketlilik görüldüğünü belirten Azap, şu ifadeleri kullandı: "Ankara Üniversitesi'nde pandemi modelleri üzerine çalıştığımız istatistik profesörü Fatih Tank'ın hazırladığı grafik ilginç. Aralıklı sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde mart başından bile daha hareketli oluyoruz. ≈."
 

ETİKETLER

alpay azapkoronavirüssokağa çıkma kısıtlamasıbilim kurulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24