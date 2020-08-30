Bilim Kurulu üyesi Özlü’den eğitim önerisi: Bu pilot uygulamanın çok yardımcı olacağını düşünüyorum

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bazı illerde belirlenecek sınıflarda, tüm kurallara uyularak, seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitime başlanması konusunda pilot uygulama önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlatılacak. Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından eğitim konusunda önerilerini sıraladığı bir paylaşım yaptı.

Özlü, “Okulların açılması öncesinde bazı illerde, seçilen birkaç okulda, kimi sınıflarda, belirlenen tüm kurallara uyularak, seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitime başlanabilir” dedi.

“Bu pilot uygulamanın çok yardımcı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanan Özlü şöyle devam etti:

"Okullarımızın alt yapı, ekipman ve personel olarak pandemi sürecine ne kadar hazır olduğunu görürüz, öngörülemeyen eksiklikler, hatalar, aksaklıklar ortaya çıkar.

Bu kapsamda pilot uygulamaya katılan öğretmen, okul çalışanı, öğrenciler ve ailelerinin enfeksiyon açısından yakından izlenebileceğini söyleyen Özlü, “Pilot uygulamanın sonuçları, yöneticilerin, okulların açılması ve eğitimin nasıl olacağıyla ilgili doğru kararları vermelerinde yol gösterici olur. Topluma ve ailelere de çocukları okula gönderme konusunda yardımcı olabilir."