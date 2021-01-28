Bilim Kurulu üyesi Doç. Kayıpmaz yanıtladı: Son günlerde vaka sayıları neden yükseliyor?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında yaşanan artışına ilişkin, "Dışarıda insanların bir araya geleceği mekanlar şu anda oturarak müşteri alımına kapalı durumda. Buna bir alternatif olarak insanların evlerdeki toplanmaları bu artışta etken olabilir" dedi. Kayıpmaz, mutasyonun artışta etken olmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak NTV'den Engin Yeşil'e değerlendirmelerde bulundu.

"Geride bıraktığımız 3 gündeki Covid-19 hasta tablosuna baktığımızda yapılan testlerde pozitif saptanan vaka oranının sırasıyla yüzde 3.73, yüzde 3.93 ve dün itibariyle de yüzde 4.17 olduğunu görüyoruz" diyen Kayıpmaz, "Bu veriler de bize salgındaki düşüş hızının artık durduğunu; ibrenin az da olsa yukarıya doğru çıkmaya başladığını söylüyor" ifadesini kullandı.

Kapatma ve kısıtlamalara rağmen artışa çeşitli etkenlerin neden olabileceğini belirten Kayıpmaz, "Dışarıda insanların bir araya geleceği mekanlar şu anda oturarak müşteri alımına kapalı durumda. Buna bir alternatif olarak insanların evlerdeki toplanmaları bu artışta etken olabilir. Özellikle şubat tatili için hane halkıyla evlerde vakit geçirilmesi konusunda önerimiz olmuştu" ifadesini kullandı.

Bu görüntülere de değinen Dr. Afşin Kayıpmaz, Uludağ'daki bir otelde düzenlenen kalabalık partiyle ilgili de "Buna rağmen kış otelleri başta olmak üzere kimi yerlerde istenmeyen kalabalıkların olduğunu gördük. Bunun da şüphesiz salgının seyrine etkisi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Mutasyon artışta etkili mi?"

Kayıpmaz, Avrupa'daki vaka sayılarında etkisi olan ve Türkiye'de de görülen mutasyonun etkisine de değindi. "Mutasyonların bu artışta bir etkisinin olup olmadığını şu an için bilemiyoruz" diyen Kayıpmaz, mutasyonun artışta etken olmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.

Kayıpmaz, "Peki restoran ve kafelerin açılması için uygun bir ortam var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şartlar böyle iken kısıtlamaların gevşetilmesi için aceleci olmamak gerekiyor. Salgının seyrini görerek hareket etmenin yararlı olacağı kanısındayım" dedi.

"Vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarının azalmasındaki en önemli neden kısıtlamalardır. İnsan hareketliliği şu anda çok ciddi biçimde azalmış durumdadır. Bu anlamıyla ocak, şubat ve mart ayları dikkatli olmamız gereken aylardır. Aşı kampanyasının başlaması bir rehavet havası oluşturmamalıdır. Rehavetin yönünü yukarıya doğru çevirmiş vaka sayılarına katkı sunacağını unutmamalıyız."