Bilim Kurulu Üyesi Akın: Özel sektör de kademeli ve uzaktan çalışması sistemine geçilmeli, toplu taşımada da izin belgesiyle seyahat edilmeli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi halk sağlığı uzmanı Levent Akın, “Sahadan gelen veriler de bize kıramadığımız en önemli konunun toplu taşıma olduğunu gösteriyor. Salgın oradan çok yayılıyor. Kalabalığın önlenmesi gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı. Akın, "Özel sektör de kademeli ve uzaktan çalışması sistemine geçilmeli, toplu taşımada da izin belgesiyle seyahat edilmeli" önerilerinde bulundu.

"Anladığım o ki hükümete de kademeli çalışmaya geçilmesi yönünde bir tavsiyede bulunulmuş"

Akın, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya yazısında, "Anladığım o ki hükümete de kademeli çalışmaya geçilmesi yönünde bir tavsiyede bulunulmuş… Bu durumda yarın yapılacak kabine toplantısından nasıl bir sonuç çıkar öngörmek olası değil. Ancak ağır hasta sayısının 3 binin üzerine çıktığı, günlük ölen sayısının da son bir hafta içinde 2 bin 500’ü aştığı dikkate alınırsa aslında ülkede ciddi bir kırımın olduğu gerçeği duruyor. Bunun önüne geçilmesinin yolları da belli… Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 'Evet artış hızında azalma var, ama bu artışta azalma anlamına gelmiyor' diye söze girdi. Son dönem hem vaka sayısı, hem artış hızındaki yükselmenin beraberinde ölen sayısında da ciddi rakamlarla karşılaşmayı beraberinde getirdiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Yıllardır salgın vakaları ile uğraşan bir bilim insanı olarak yaptığı şu tespit önemliydi: “Hiçbir bulaşıcı hastalıkta bu denli yüksek ölüm rakamına ulaşmadık. Bir haftada 2 bin 500 kişiyi kaybettik. Bu çok büyük rakam…” Restoranların ve kafelerin kapatılmasının salgının azalmasına katkı yaptığını, ancak çok güçlü yayılma özelliğine sahip İngiliz mutantının baskın hale gelmesinin etkisiyle vaka artış hızında yükselme görüldüğünü belirtti.“Siz ilk olarak ne önlemi alırdınız?” soruma ise düşünmeden şu yanıtı verdi:

“Sahadan gelen veriler de bize kıramadığımız en önemli konunun toplu taşıma olduğunu gösteriyor. Salgın oradan çok yayılıyor. Kalabalığın önlenmesi gerekiyor.” Bunu önlemek için çare olarak önerdiği bir modelin olup olmadığını sorduğumda yanıtı aynen şöyle oldu: “Otobüs veya metro sayısını bundan daha fazla arttıramayacağımıza göre tek yol yolcuyu azaltmak. Bunun için iki yol var. Kademeli ve uzaktan çalışmaya geçmek…” Bu aşamada İngiltere Kraliçesi’nin eşinin cenazesine sadece 30 kişinin katıldığını anımsattı. Son dönem cenaze ve düğünlere katılımın yükseldiğini, oradan yüksek oranda yayılmaların olduğunu da sahadan gelen verilerde gördüklerinin altını çizdi. Önerdiği sadece kamunun değil, beraberinde özel sektörün de belirli bir süre kademeli ve uzaktan çalışma sistemine geçmesi. Aslında önerisi daha önce uygulandı…

Geçen yıl Nisan-Haziran döneminde hem kamuda, hem de özel sektörde yarı kadrolu, kademeli çalışma sistemine geçildi. Haziran itibarıyla da vaka sayısında düşüşle karşılaşıldı.

Prof. Dr. Akın, uçak ve otobüslerde yan yana oturmanın da engellenmesinden yana. Eğer yakın aile bireyleri değilse otobüs ve uçaklarda bir dönem uygulanan boş koltuk bırakma yöntemine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşıma sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Önerisi özel araçlarla zorunluluk halinde seyahatin serbest bırakılması, toplu taşımada da yine izin belgesi alarak seyahat edilmesi. Bayram sonuna kadar yani üç hafta boyunca bunun uygulanmasına yönelik bir karar Kabine’den çıkar mı onu yarın göreceğiz…"