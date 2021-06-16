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Koronavirüs

Bilim Kurulu bugün toplanıyor; gündemde aşı sevkiyatı var

16 Haziran 2021 10:18

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:30’da açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatı ve devam eden aşılama çalışmaları olacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor. 

Kurul, mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar ışığında, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek. Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.

Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları belirleyecek. 

 

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