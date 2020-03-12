Bilim Kurulu bugün bir kez daha Koronavirüs için toplanıyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu, bugün bir kez daha Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler ile mevcut durum değerlendirmesi yapmak amacıyla bir araya geliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve önceki günlerde Türkiye'de de tespit edilen yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla dün Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu bir araya gelmiş; toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ortak basın açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil olmasına ilişkin henüz bir karar olmadığını belirterek şunları kaydetmişti:

"Söyleyeceklerim özellikle siz basın mensuplarına yönelik olacak. Sürecin önemli adımıdır. Dün ilk kez basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Bu örneği az bir durumdur. Küresel bir nitelik kazanan Koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca güvenilir bilgi kalma olma sorumluluğun bize yüklediği bir görevdi. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları adeta ikinci plana konmuştur. Sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve önceki süreçten farklı olmayacaktır. Biliyorsunuz Koranavirüs'e karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların bilgi çıkarımlarıyla karıştırıldığı bir ortamdayız. Sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiyi yaygınlık kazandırmak gibi bir sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bildiğiniz üzere Çarşamba olduğu gibi geçen hafta benzer şekilde bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantılarımızın ve Bilim Kurulumuzla aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Sorunu siyasal bir içelikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik."

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