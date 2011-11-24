-Bilim kurgucu kadın yazar öldü ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının önde gelen yazarlarından Anne McCaffrey, İrlanda'daki evinde 85 yaşında öldü. 2005 yılında bilim kurgunun büyük üstatlarından biri ilan edilen McCaffrey, erkek egemen bilim kurgu edebiyatı dünyasına girmeyi başaran ilk kadın yazardı. McCaffrey'nin eserlerinin büyük bir kısmı, ''insanlarla ejderlerin ortak bir tehdide karşı birlikte savaştıkları Pern gezegeni''nde geçiyordu. Pern serisinin ilk iki kitabını 1960'ların sonlarında yayımlayan McCaffrey, bilim kurgu edebiyatının en önemli ödüllerinden Hugo ve Nebula'yı kazanan ilk kadın olmuştu. 1978 yılında yayımlanan serinin üçüncü kitabı ise New York Times'ın en çok satanlar listesine giren ilk bilim kurgu kitaplarından biri olmuştu. McCaffrey, son yıllarda kitaplarını oğlu Todd McCaffrey ile yazıyordu. Yazarın son kitabı olan ''Sky Dragons'', gelecek yıl yayımlanacak.