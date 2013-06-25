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Kültür-Sanat

Bilim-kurgu ustası hayata veda etti

Türkiye'de en çok 'Ben, Efsane!' eseri ile tanınan, dünyaca ünlü bilim kurgu ve fantastik edebiyat yazarı Richard Matheson, 87 yaşında hayata veda etti.

25 Haziran 2013 14:56

Bilim Kurgu, Korku ve Fantastik Filmler Akademisi'nden yapılan açıklamada, ünlü yazarın pazar günü Los Angeles'ta öldüğü belirtildi.

Matheson'a çarşamba günü akademi tarafından "Vizyon Sahibi Yazar" ödülü verilecekti.

Akademi Başkanı Robert Holguin, "Muhteşem bir yetenek, sınırsız bir düşgücü ve eşsiz bir esine sahip yazarımızı yitirmekten dolayı son derece üzgünüz. Çarşamba günü yapılacak ödül törenini Matheson'a adamaya karar verdik" dedi.

Norveç göçmeni bir ailenin oğlu olarak Brooklyn'de doğup büyüyen Matheson, 2. Dünya Savaşı'nda piyade olarak görev aldıktan sonra 1949'da Missouri Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştu.

Matheson, "Someone Is Bleeding" adlı ilk romanını 1953'te yayımlamıştı.

"Hell House", "The Shrinking Man", "A Stir of Echoes", "What Dreams May Come" ve "I Am Legend" gibi eserleri beyazperdeye uyarlanan Matheson, Amerikan Yazarlar Birliği'nin (WGA) şimdiye kadarki en iyi yazılmış 10 TV dizisi listesinde üçüncü sırada yer alan "The Twilight Zone"un bazı bölümlerine de imza atmıştı. Matheson'un yazdığı ve William Shatner'ın uçağın kanadında bir yaratıkla burun buruna gelen yolcuyu oynadığı "Nightmare at 20,000 Feet", serinin en ünlü bölümlerinden biri kabul ediliyor.

Eserleri birçok dile çevrilen Matheson'un Türkçe'ye çevrilen kitapları arasında "Ben, Efsane!" ile "2001 ve Ötesi" bulunuyor.

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