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Sağlık

Bilim kanıtladı, aşk tükenmiyor

ABD’de yapılan bir araştırma uzun yıllar birlikte yaşayan çiftlerin, aşklarını ilk gün gibi sürdürdüğünü ortaya koydu.

05 Ocak 2009 02:00

ABD’de yapılan bir araştırma uzun yıllar birlikte yaşayan çiftlerin, aşklarını ilk gün gibi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Tutkulu aşkın sanıldığı gibi zamanla yok olmadığı, 20 yıldır birlikte olan bazı çiftlerin hâlâ ilk günlerdeki gibi tutkulu olabildiklerini belirlendi. New York’taki Stony Brook Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 20 yıllık ilişkileri olan çiftlere ve yeni bir ilişkiye başlayanlara partnerlerinin fotoğrafı gösterilerek beyin taramaları karşılaştırıldı. 20 yıllık ilişkisi olan her 10 çiftten birinin beynindeki reaksiyonların yeni çiftlerinkiyle aynı olduğu görüldü.

Fotoğraf hormon seviyesini artırıyor

Araştırmacıların “kuğular” olarak adlandırdığı bu gruptaki kişilerin, birlikte oldukları kişinin fotoğrafına baktıklarında beyinlerindeki dopamin hormonu seviyesinin aniden arttığı tespit edildi. Araştırmacı Arthur Aaron, 20 yıldan uzun süredir birlikte olan deneklerin hâlâ âşık olduklarını söylediklerinde “Kendilerini kandırıyorlar” diye düşündüğünü ancak araştırmanın bunun doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Daha önceki araştırmalarda, aşkın ilk dönemlerindeki duygu değişimleri ve takıntılı ruh halinin 15 aydan sonra azaldığı ve 10 yıl sonra da tamamen yok olduğu belirlenmişti.

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