Bilim kanıtladı, aşk tükenmiyor

ABD’de yapılan bir araştırma uzun yıllar birlikte yaşayan çiftlerin, aşklarını ilk gün gibi sürdürdüğünü ortaya koydu.
Tutuklu aşkın sanıldığı gibi zamanla yok olmadığı, 20 yıldır birlikte olan
bazı çiftlerin hâlâ ilk günlerdeki gibi tutkulu olabildiklerini
belirlendi. New York’taki Stony Brook Üniversitesi tarafından yapılan
araştırmada, 20 yıllık ilişkileri olan çiftlere ve yeni bir ilişkiye
başlayanlara partnerlerinin fotoğrafı gösterilerek beyin taramaları
karşılaştırıldı. 20 yıllık ilişkisi olan her 10 çiftten birinin
beynindeki reaksiyonların yeni çiftlerinkiyle aynı olduğu görüldü.
Fotoğraf hormon seviyesini artırıyor
Araştırmacıların “kuğular” olarak adlandırdığı bu gruptaki kişilerin,
birlikte oldukları kişinin fotoğrafına baktıklarında beyinlerindeki
dopamin hormonu seviyesinin aniden arttığı tespit edildi. Araştırmacı
Arthur Aaron, 20 yıldan uzun süredir birlikte olan deneklerin hâlâ
aşık olduklarını söylediklerinde “Kendilerini kandırıyorlar” diye
düşündüğünü ancak araştırmanın bunun doğru olduğunu gösterdiğini
söyledi. Daha önceki araştırmalarda, aşkın ilk dönemlerindeki duygu
değişimleri ve takıntılı ruh halinin 15 aydan sonra azaldığı ve 10 yıl
sonra da tamamen yok olduğu belirlenmişti.