Bilim insanlarından ömrü hesaplayan lazer testi

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi’nde bilim insanları, insanların kaç yıl daha yaşayacağını gösteren bir 'ölüm testi' geliştirdiklerini açıkladı. Fizik profesörleri Aneta Stefanovska ve Peter McClintock’un geliştirdiği ‘vücuda müdahale olmayan’(noninvazif) testin, dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre test, kol saati şeklinde bir cihaz aracılığıyla deri yüzeyine acı vermeyen bir lazer sinyali uygulanması yoluyla gerçekleştiriliyor. Cihazın, endotel hücreleri inceleyerek insan vücudunun yıllar içerisinde nasıl bozulacağını ölçtüğü belirtildi.

Stefanovska ve McClintock, endotel hücreler içerisindeki salınımların (osilasyon) bu yolla ölçülmesi sonucunda insanın yaşayacak ne kadar süresi kaldığını hesaplayabildiklerini ve ayrıca kanser ile bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini sınayabildiklerini söyledi. Testin kullanımı kolay versiyonunun üç yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi.