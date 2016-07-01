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Kültür-Sanat

Yanlışlıkla keşfedilen 'mükemmel mavi' üretime geçiyor

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde manganez oksit araştırılırken kazara bulunan pigmentin adı YlnMn mavisi

01 Temmuz 2016 23:24

2009'da bir kimya laboratuvarında yanlışlıkla elde edilen 'neredeyse mükemmel mavi' pigmenti, şimdi sanatçılar için üretilmeye başlatılıyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi (OSU)'nde manganez oksit araştırılırken kazara bulunan pigmentin adı YlnMn mavisi.

artfulliving.com.tr'nin haberine göre; öncelikle 1,200°C ısıda ortaya çıkmış bir pigment olduğu için ısıya ve kızılötesi ışığa dayanıklı. Yani bu pigmentle boyanmış binalar ısıyı yansıtacağı için daha serin olacaktır. Sanatçılar için de rengin canlılığı bakımından ideal. Pek çok boya markası Ylnmn mavisini kataloglarına koymaya başladılar bile. Ayrıca restorasyon işlerinde de ultramarine rengine yakın olup standart bir boyadan iki kat dayanıklı olması bakımından da tercih ediliyor.

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