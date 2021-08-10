Bilim insanları, tek beyin taramasında demansı tespit edebilecek yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor

Araştırmacılar, yapay zekanın tek bir beyin taramasıyla demansın tespit edebildiği bir teknoloji için denemelere başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları yapay zeka aracılığıyla tek bir tarama ile erken dönem demans tespiti yapabilmek için çalışıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden danışman nörolog ve klinik araştırmacı Dr. Timothy Rittman, “Bu hastalıklar insanlar için oldukça yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle bir hastaya teşhisiyle ilgili önceden bilgi verebildiğim, hastalığın sürecini onlara anlatabildiğim durumda hayatlarını buna göre tasarlayabilecekler” dedi.

Yapay zekalı tarama sistemini deneme aşamasında ilk yıl “gerçek yaşam testlerini” 500 hastada gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çalışmada yer alan bilim insanlarından Prof. Zoe Kourtzi de “Eğer erken müdahale edersek, tedaviler erken başlar ve hastalığın hızı yavaşlar. Semptomlar çok geç başlayabilir belki de hiç başlamaz” dedi.

Britanya Alzheimer Araştırma’dan Dr. Laura Phipps, bugün doktorların demans tespit edebilmesi için bir süre boyunca beyin taramalarını ve düşünce testlerini takip etmesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Yapay zeka modelleri doktorların tarama sonuçlarını incelerken çok daha fazla bilgi sahibi olmasını, çok daha doğru teşhis koymasını sağlayabilir.”