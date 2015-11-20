Bilim insanları suni ses teli üretti

Amerikalı bilim insanları, laboratuvar ortamında insan ses teli üretmeyi başardı. Araştırmacıların, kanser, kaza ya da başka hastalıklardan dolayı ses telleri hasar gören milyonlarca insanın seslerini yeniden kazanmasını hedeflediği belirtildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, 'Science Translational Medicine' ismi verilen çalışmanın henüz geliştirilme aşamasında olduğu ifade edildi. Araştırma ekibinin başında bulunan Wisconsin Üniversitesi’nden Dr. Mathan Welham, ses tellerinin çok hassas bir sistemin parçası olduğunu ve suni olarak üretilmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.



Dr Welham, “Ses tellerimiz titreşebilecek kadar esnek, ama aynı zamanda birbirine saniyede yüzlerce defa çarptıklarında bile birbirinden ayrılıp dağılmayacak kadar da güçlü tellerdir.” dedi.



Edinilen bilgiye göre bilim adamları, ses tellerine dönüşen dokuları iki haftalık bir süreçte büyüttü. Bunun için fibroblast ve epithelial ismi verilen ses teli hücreleri kullanıldı. Bu hücreler farklı nedenlerle ameliyat olan hastalardan elde edildi.



Sonraki aşamalarda diğerlerinden ayrıştırılan bu hücreler, 3 boyutlu kıkırdak bir iskelete yerleştirilerek suni deri üretme tekniğine benzer bir yöntemle ses teli büyümesi sağlandı.



Bu ortamda çoğalmaya başlayan hücrelerin bir araya gelerek, bir katman oluşturduğu ifade edildi. Bu katmanın protein yapısının, doğal ses tellerinin mukozasıyla aynı özelliği taşıdığı aktarıldı.



Uzmanların daha sonra elde edilen ses telleri dokusunu ölmüş bir köpekten alınan ses kutularına naklettiği belirtildi. Bu ses kutularına nemli hava üflendiğinde ses tellerinin titreştiği ve ses ürettiği bilgisi verildi.



Dr Welham, “Bu ses telleri, tıpkı doğal ses telleri gibi. Gerçek ses telleri gibi nemli ve elastik.” açıklamasını yaptı.



Araştırmanın son aşamasında bu ses tellerinin laboratuvar ortamında genetik çalışmalarla insanlardaki bağışıklık sisteminin aynısına sahip olması temin edilmiş bir fareye nakledildiği aktarıldı. Bu yöntemdeki amacın, insanlardaki bağışıklık sisteminin bu suni ses telini kabul edip etmeyeceğini bulmak olduğu dile getirildi.



Sonucun başarılı olduğu ve farenin vücudundaki insanlara benzer bağışıklık sisteminin suni ses tellerini kabul ettiği öğrenildi.



Dr Welham, “Laboratuvar ortamında üretilen bu ses tellerinin insanlarda da kullanılabilmesi ve dünya genelinde herkese ulaşabilmesi için yıllar alacak bir sürece ihtiyaç var. Ama şu anda çok büyük bir adım atılmış olduk. Sesimiz çok müthiş bir şey. Ama ona bir zarar gelene kadar bunun kıymetini anlayamıyoruz.” ifadelerini kullandı.