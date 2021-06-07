Bilim insanları: Pandemilerin ana sebebi olan doğa katliamı dünya liderleri tarafından gözardı ediliyor

Bilim insanları, pandemilerin kökenindeki sebep olan doğa katliamının gözardı edildiği konusunda uyardı. Covid-19 salgınından bu yana dünya liderlerinin sağlık sistemlerini güçlendirerek pandemileri önlemeyi planladığını söyleyen bilim insanları, iklim ve biyoçeşitliliğin korunması sayesinde virüsün hayvandan insana bulaşmasının en baştan engellenebileceğini savundu.

Pandemileri Kaynağında Önleme (PPS) isimli koalisyona rapor sunacak olan bilim insanlarından oluşan bağımsız bir görev gücü, gelecek pandemilerin önlenmesi konusunda altta yatan temel sebebin yeterince gündeme getirilmediğini açıkladı. PPS, doğa katliamı meselesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'le ilgili hazırladığı son raporda ve Dünya Sağlık Forumu'nda gözardı edildiğini söyledi.

Yapılan bir araştırma, gelecek yıllarda meydana gelebilecek bir pandemiyi önlemenin yıllık maliyetinin 26 milyar dolar olacağını, bunun da Covid-19'un dünyaya verdiği mali hasarın yalnızca yüzde ikisi olduğunu gösterdi. Harcama yapılacak önlemler arasında ormanları korumak, riskli yaban hayatı ticaretini yasaklamak, çiftlik hayvanlarını salgın hastalıklardan daha iyi korumak bulunuyor.

Harvard Üniversitesi'nin İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi'nden doktor Aaron Bernstein "Covid-19 bütün doğadan, türümüze bir uyarıydı. Ancak şu ana kadar dünya liderleri bu konuda hareket etmekten çok uzak kaldı. Liderlerin pandemileri önlemek konusunda konuştuğunu duyarsınız ancak pandeminin temel sebepleri hakkında yeterince konuşulmuyor" dedi.

Gelecek pandemileri önlemek konusunda sağlık sistemlerine yatırımın öne çıkarıldığını söyleyen Dr. Bernstein "Pandemi ortaya çıktıktan sonra yayılımı durdurmaktansa pandeminin ortaya çıkmasını engelleyecek önlemler daha az maliyetli" dedi. Doktor, bu önlemlerin iklimi ve biyoçeşitliliği korumaktan geçtiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü için Covid-19'la ilgili hazırlanan bağımsız bir rapor, salgının dünya daha hızlı harekete geçse "milyonlarca insanın hayatını kaybetmesini gerektirmeyen, önlenebilir bir felaket" olduğu sonucuna varmıştı. PPS, "Bağımsız panellerin çalışması, pandemilerin hepsinin derindeki kaynağını gözardı ediyor: Virüsün hayvanlardan insanlara geçişi"