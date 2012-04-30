Aydın'ın Nazilli ilçesi tam bir uzun yaşam cenneti. 100 bin nüfuslu ilçede, 100 yaş üstünde ise tam 36 kişi yaşıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden bilim insanları Nazilli'nin sırrını çözmeye çalışıyor.

Türkiye'nin 60 yaş ve üzeri nüfusu son 50 yılda yüzde 3'ten yüzde 10'a yükseldi. Ama değişsen sadece nüfus değil! Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün hazırladığı ve ilk kez National Geographic Türkiye'de yayımlanan Yaşlılık Atlası Türkiye'de yaşlıların ve yaşlanmanın profilini ortaya koyuyor: Hızlı kentleşme ve göç nedeniyle değişen yaşlılık algısı ve yaşam tarzıyla birlikte sosyal güvenlik ve bakım ihtiyacı da artıyor.

Akdeniz Ünivertesi Gerontoloji Bölümü'nden İsmail Tufan ve ekibinin çıkardığı Türkiye'nin yaşlılık haritası araştırmasında 60 yaş üstü 35 bin kişiyle konuşuldu .

Türkiye'de ortalama hayat süresi 70 yıl. 20 yıl önce bu süre 60 yaştı. Ömür uzuyor ama beraberinde kaliteli bir yaşlanma gelmiyor. Nazilli'de ise tam tersi bir durum var. Hem daha yaşlılar hem de daha sağlıklılar.

100 bin nüfuslu ilçede, 100 yaş üstünde ise tam 36 kişi yaşıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden bilim insanları Nazilli'nin sırrını çözmeye çalışıyor.

Ekibin görüştüğü yaşlılardan biri Alamut Köyü'nden 102 yaşındaki Ayşe Nine. Ayşe Nine, ''Ne bulduysak yiyoruz, Yağını yiyoruz, zeytin yiyoruz'' diyor.

Şerife Nine de 102 yaşında. Nazilli'nin simgesi olan yaşlılardan. 1910 yılında doğdu. Sağlığı iyi ama zaman zaman hafızasında kayıp oluyor. Erken yatıyor, az yiyor.