Bilim insanları Messi'nin sırrını çözdü!

T24 - Danimarkalı bilim insanları şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi’nin, fizik ve beyin özelliklerini analiz etti. Messi'nin fiziksel parametrelerinin sıradan olduğu kaslarının ağrıyı zor hissettiği, beyninin ise sinyalleri iyi okuyup uyguladığı sonucuna varıldı.

Barcelona forması giyen süper yıldız Lionel Messi'nin sırları, Danimarkalı bilim insanları tarafından deşifre edildi. Şampiyonlar Ligi'nde, Leverkusen'i 7-1 yendikleri maçta 5 gol atan Arjantinli futbolcuyu, fizyolojik ve beyin özellikleri olarak analiz eden araştırmacılar, ilginç sonuçlara ulaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Danimarka'da ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Videnskab.dk sitesi, alanında uzman dört bilim insanına, Lionel Messi'yi tüm yönleriyle analiz ettirdi. Profesyonel futbolcu analizinde uzman olan Bispebjerg Hastanesi Laboratuar ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı (SMC) Şefi Jesper Lövind Andersen, 1.69 boyundaki Messi'nin fiziksel parametrelere göre özel biri olmadığını ifade etti.

Andersen, “Messi'nin ayaklarını, diğerlerine nazaran daha hızlı hareket ettirmesi, onun yön değiştirmesinde olağanüstü olmasını sağlıyor. Tüm parametrelere bakıldığında olağanüstü bir oyuncu. Öğrenme ve uygulamada mükemmel biri” dedi.

Beyin araştırmacısı Rigshospitalet Hastanesi Nörofizyoloji Klinik Başhekimi Troels Wesenberg Kjaer, kişinin IQ puanın yüzde 10'unun doğuştan gelen beyin büyüklüğü ile izah edilebilir olduğunu dile getirdi. Kjaer, bir çalışma üzerinde sürekli pratik yapılması durumunda beynin durum okumada yetenekli haline geldiğini ve bunu otomatik olarak uyguladığına dikkat çekti.

Kjaer ayrıca, “Eğer kaleyi tutturamadığınız için dayak yiyorsanız atış dürtüsünü kaybedersiniz. Ama topun hedefi vurduğunu ve ağları dalgalandırdığını görmek olumlu geri bildirim verir. Bu durum Messi ve Ronaldo gibi oyuncuları, daha iyi futbolcular yapıyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen ağrı, kas yorgunluğu ve vücudun fizyolojik sınırlamalar ve reaksiyonlar araştırmacısı olan Aalborg Üniversitesi profesörlerinden Lars Arendt Nielsen, Messi'nin maç esnasında sinyalleri iyi okuyup uyguladığını belirterek her iki analizciyle hem fikir olduğunu ifade etti.

Nielsen, Messi'yi saha içinde üstün kılan vasıflardan birinin kaslarının ağrıyı hissetmede zorlanması ve çabuk hareket ettiği için birbirleriyle uyumlu hareket etmesi olduğunu vurguladı.

Doçent Thomas Bull Andersen ise Lionel Messi ve Diego Maradona gibi oyuncuların fiziksel olarak büyük insanlardan daha fazla ve küçük adımlar atma avantajına sahip olduklarına inanıyor.

Andersen, Messi hakkında yaptığı analizinde, “Eğer çalım atacaksa prensipte topa sadece dokunabilir. Onun bizden çok daha fazla adımlar atması, topu istediği gibi kontrol etmesi için daha fazla imkan tanıyor. Böyle küçük biri kendi adım hızını ayarlayabilir, ancak hızı azalır. Küçük olanların adım frekansı yüksek olduğundan topu da istediği gibi kolaylıkla kontrol edebiliyor” diye konuştu.