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Sağlık

Bilim insanları kedi alerjisinin sebebini keşfetti

Cambridge Üniversitesi'nde Dr Clare Bryant öncülüğünde çalışan ekip, kedilerin deri döküntülerinde bulunan proteinler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdılar

25 Temmuz 2013 14:55

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar bağışıklık sisteminin kedilerden kaynaklı alerjik parçacıklara (alerjen) nasıl tepki verdiğini keşfetti. Keşif sayesinde burun akıntısı ve hapşırma semptomları tarih olacak.

Cambridge Üniversitesi'nde Dr Clare Bryant öncülüğünde çalışan ekip, kedilerin deri döküntülerinde bulunan proteinler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Bu deri döküntüleri kedi allerjisinin en yaygın sebebi.

Araştırmacılar, kedi allerjenlerinin bakteriyel toksinlerle iletişime geçtiklerinde vücut içerisinde belli bir tepkimeye sebep olduklarını buldular. Bu tepkimeye karşılık olarak da bağışıklık sistemi, öksürme, hapşırma gibi semptomları ortaya çıkarıyor.

Bryant, kedi alerjen proteinlerinin bağışıklık sistem hücrelerini nasıl uyardığını keşfettiklerini belirterek, "tetikleme mekanizmasını keşfettiğimiz için kedi allerjisini engelleyecek ya da iyileştirecek ilaçlar geliştirebileceğiz" dedi.

Birleşik Krallık Allerji yardım kuruluşu klinik hizmetler servisinden Maureen Jenkins ise "kedi allerjenleri özellikle savması zor, 'yapışkan' moleküllerden oluşuyor. Bu moleküller insanların ayakkabılarıyla ve kıyafeteleriyle taşınabiliyor" dedi. Jenkins ayrıca bir kedi ortamdan ayrılsa bile ardında bıraktığı deri parçalarının bir aç yıl duvarlarda ve tavanda kalabileceğini belirtti.

(BBC)

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