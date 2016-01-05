Bilim insanları: İşverenler, iş arayanların Facebook profillerini de inceliyor

Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre iş başvurularında özgeçmiş (CV) kadar Facebook profilinin de işverenlerce incelendiği belirtildi. Facebook fotoğraflarının iş başvurusu yapanların kişiliği ve hayata bakışı konusunda işverenlere ip uçları verdiği aktarıldı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre işverenler, artık başvuru yapan adayın Facebook profilini de inceliyor. İyi bir profil ve etkileyici bir profil fotoğrafı işe alınma şansını yarı yarıya artırıyor.

Sosyal Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Stijn Baert ve ekibi, iş başvurularında Facebook'un etkisini araştırdı.

Araştırma kapsamında 7 ay boyunca 2 bin 112 kurgusal CV ile iş başvurusu yapıldı. İlk denemede özgeçmişin yer aldığı dosyaya fotoğraf konmadı.

Ancak başvuru sahibi kişiler adına birer Facebook profili açıldı. Bazı profiller hazırlanırken, işgücü piyasasındaki çekicilik ve kişilik önemine ilişkin araştırmalar dikkate alındı.

İş başvurusu sonucu düzenli bir Facebook profiline ve iyi birer profil fotoğrafına sahip olan adaylar, diğerlerine göre daha çok ilgi çekti. Facebook fotoğrafı daha çekici ve özenle düzenlenmiş adaylar, yüzde 21 oranında daha olumlu tepki gördü.

"Doğal haller"

Bu adayların iş görüşmelerine çağrılma oranı da, düzensiz ve dağınık profil fotoğrafına sahip adaylara göre yüzde 40 daha fazla oldu. Bilim insanları, ikinci aşamada bu kez Facebook profil fotoğraflarının eklendiği CV'ler aracılığıyla iş başvurusu yaptı. Sonuç yine aynı çıktı. Profil fotoğrafı özenle seçilmiş kişiler daha fazla ilgi gördü.

Araştırmacılara göre, günümüzde işverenler artık sadece özgeçmişi değil, Facebook profillerini de inceliyor. İşverenler adayların Facebook fotoğraflarını daha dürüst bir ip ucu olarak değerlendiriyor.

Çünkü insanlar, bunun işverenler tarafından kontrol edildiğinden habersiz biçimde, doğal hallerinin yansıtıldığı fotoğrafları Facebook sayfasına koyuyorlar.

Facebook fotoğrafları onların kişiliği ve yaşama bakışı konusunda işverenlere ip uçları veriyor. Prof. Stijn Baert, ayrımcılık yasaları ihlal edilmediği sürece iş başvurusu yapanların Facebook aracılığıyla taranmasını sakıncalı bulmuyor.