-Bilim İlaç, ''Avrupa Kalite Büyük Ödülü'' aldı İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Bilim İlaç, EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nü aldı. Şirketin yazılı açıklamasına göre, Bilim İlaç, son 3 yıldır Avrupa'da başvuran hiçbir firmanın alamadığı Avrupa Kalite Büyük Ödülü'ne layık görülen ''ilk şirket'' ve ''ilk ilaç firması'' oldu. Bilim İlaç Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nün yanı sıra, Müşteriler İçin Değer Katma, Süreçlerle Yönetim, Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik, Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme kategorilerinde başarı ödüllerini aldı.