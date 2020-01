Bilim dünyası ışığı görüntüledi

T24 - ABD'de ışığın hareketini görüntüleyebilen bir kamera geliştirdi. Kameranın saniyede bir trilyon kare görüntü kaydedebildiğini açıklandı. Halihazırda kullanılan en gelişmiş kamera, saniyede bir milyon kare görüntü kaydedebiliyor.

Radikal gazetesinde yer alan haber göre; Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) bilim insanları, kameranın çok hızlı süreçleri anlamak için kullanılabileceğini söyledi. Kamerayı ışık titreşimlerinden verileri okumak için kullanılan "ışın tüpü" adlı cihazı geliştirerek ortaya çıkardıklarını belirtti. Kamera, her seferinde ince bir yatay çizgi tarayan geleneksel katot ışınlı televizyon tüplerindekine benzer bir biçimde çalışıyor. Her bir görüntü, sadece bir tarama çizgisine denk düştüğünden tek bir kare için yüzlerce taramanın yapılması gerekiyor.



Bilim insanları, nesnenin farklı bir tarama çizgisini kaydetmek için aynalarla kameranın görüş alanını değiştirip her bir çekimi tekrarlayarak bu süreci sağladı. Hareketli bir resim yaratmak amacıyla sahneyi aydınlatmak için saniyenin 13 milyarda birinde patlayan lazer sinyal kullanan bilim insanları, bu sinyallerin ışığın hareketini kaydedebilen ışın tüpünü harekete geçirdiğini söyledi. Her bir sinyalin birbirinin eşi olması için lazer ve kamera, senkronize edildi. Tarama çizgileri bir araya getirildiğinde aynı anda çekilmiş gibi görünüyorlar. Ancak kameranın bir saniye süren süreci göstermek için yeterli sayıda kare çekmesi yaklaşık bir saat sürüyor.