Bilim Bakanı: FETÖ'cülerin kripto mesajlaşma programı TÜBİTAK'ta geliştirilmiş olabilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Kamuoyunda bilinen 'ByLock' var. Bu yazılımı TÜBİTAK'ta çalışan FETÖ yapılanmasına mensup kişilerin geliştirdiği yönünde elimizde ciddi veriler var" dedi

Bakan Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 215 bin kişinin haberleştiği bir ağ ve kriptolu bir yazılım bu. Bu yazılımı TÜBİTAK'ta çalışan malum yapıya mensup kişilerin geliştirdiği yönünde elimizde ciddi veriler var." dedi.

"Madalyalar FETÖ mensubu

öğrencilere verilmiş"

Bilim olimpiyatlarında madalyaların FETÖ mensubu öğrencilere verildiğini kaydeden Faruk Özlü, "Bilim olimpiyatları yapılıyordu. 2011 yılında bu bilim olimpiyatlarında toplam verilen 92 madalyanın 73'ü bu kapatılan liselere (FETÖ bağlantılı) mensup öğrencilere verilmiş. Bu kadar bir taraflılık akla sığacak bir şey değil. 2015 yılında da 114 madalyanın 54'ü veriliyor. Bu olimpiyatları durdurduk." diye konuştu.

"Düşüş normal"

Konuşmasında sanayi üretimi verilene de değinen Özlü, "Bizim bu sene toptan büyüme hedefimiz yüzde 4,5 idi. Yaşanan olumsuz gelişmeler oldu. Bu düşüş aslında normal. Olumsuz siyasi gelişmeler olduğu bir ülkede bu tip düşmelerin olması doğal. Bütün bunlara rağmen sanayi sektörü en az etkilenmiştir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK burslarının

bugün itibarıyla tekrar açılması söz konusu"

Bakan Özlü, "TÜBİTAK burslarıyla ilgili malum yapıyla ilgili tespit noktasında çalışma yaptık. TÜBİTAK burslarında birtakım kesintiler olmuştur, bunları tekrar değerlendirip, inceledik. Bugün itibarıyla bursların tekrar açılması söz konusudur." şeklinde konuştu.