Bilim Bakanı da Erdoğan'ın izinde: Dünyanın yuvarlak olduğunu Müslümanlar buldu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Amerika'yı müslümanlar keşfetti' sözlerinin ardından başka bir iddia da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'dan geldi. Işık, "Dünyanın yuvarlak olduğunu Müslümanlar buldu" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı gecede iş adamlarına seslenen Bakan Fikri Işık, İslam dünyasının, dünyanın gidişatına yön verdiğini belirterek, ilim ve bilimin önemini anlattı. Işık, "İslam'ın doğuşundan itibaren İslam dünyası, dünyanın en gelişmiş toplumları olarak dünyanın gidişatına yön vermiş."dedi.

Dünya'nın küre olduğunu ilk Müslüman matematik coğrafyacıların ortaya çıkardığını iddia eden Bakan Işık, şunları söyledi:

"İslam dünyası binli yılların başında hatta daha da önce bugün hayatımızı kolaylaştıran, modern teknolojiye beşiklik eden pek çok buluşu gerçekleştirdi. Bilirmisiniz sibernetik kurucusu El Cezeri'dir. Modern trigonometrinin kurucuları El Battani gibi İslam alimleridir. Pascal üçgeninin ilk mucidi Ebu'l Vefa'dır Galileo'dan 700-800 yıl önce Halife Memunun talimatıyla harezminin başında olduğu 71 Müslüman matematik coğrafyacı dünyanın bugünkü şeklini bir küre olarak ortaya çıkarmışlardır. Şu an bir orijinal nüshasını İstanbul'da Fuat Sezgin hocanın İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde görebilirsiniz. Ortaçağ karanlığına Avrupa yaşarken, İslam alimleri dünyanın geleceğine yön veren buluşlar gerçekleştirmişler."

'Katma değeri yüksek ürünler üretilmeli'

Bakan Işık, iş adamlarına katma değeri daha yüksek ürünler üretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Işık, "Daha katma değerli ürünler üretmek zorundayız. Eğer işçimize daha iyi ücret vermek istiyorsak katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Esnafımızın daha fazla pay almasını istiyorsak katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız."dedi.

Teknolojik üretime destek

Yerli teknolojik ürünlerin üretiminin artırılmasını gerektiğini ifade eden Bakan Işık, kamu alımlarında bir ürün yerli ve teknolojik ise fiyatı yüzde 15 daha pahalı olmasına rağmen yerli ürünün alımına önem vereceklerini ifade etti.



Bakan Işık, teknolojik üründe iş bitirme belgesi olmayanlara da bakanlık olarak belge verileceğini kaydetti.



Sağlım bir fikri olanı da devlet olarak destekleyeceklerini ifade eden Bakan Işık, "Devlet desteklerinde artık 'Benim bir fikrim var. Bunu üretmek istiyorum' diyen, ayağı yere basan her projeyi destekleyeceğiz."dedi.

'Erbakan'ın takkesiyle, tesbihiyle uğraşanlardır'

Türkiye'nin 1940'lı yıllarda uçak, 1960'lı yıllarda da otomobil yapmaya kalkıştığını ancak çeşitli nedenlerle yapamadığını anlatan Bakan Işık, şöyle konuştu:



"Şimdi bugün Türkiye'yi, Güney Kore ile kıyaslayanlar var. '196'larda Güney Kore çok gerideydi, şimdi çok ileride, biz çok geride kaldık' diyenler var. İşin hazin tarafı ne biliyor musunuz? Bugün bu noktada edebiyat yapanlar, geçmişte merhum Erbakan'ın 'Türkiye sanayileşmeli' dediği zaman, onun takkesiyle, tespihiyle ve seccadesiyle uğraşan adamlar. Yeni bir fırsatı da kaçırmak istemiyoruz. O da elektrikli hibrit yeni araç. İnşallah yerli bir Türk markasını 2020'den önce yola çıkaracağız. Bu nerede üretilecek? Bunu devlet olarak biz üretmeyeceğiz. Bunu babayiğitlerin bir araya geldiği konsorsiyum üretecek. Biz onların önünü açacağız, onlara destek vereceğiz. Bu memleketin evladı olarak bir Türk markasını dünyanın yollarına çıkaralım, dünyada bizde varız diyelim inşallah."



Konuşmanın ardından Sanayi Odası'nda 40'ıncı yılına dolduranlara plaket verildi.