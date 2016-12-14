Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Liverpool'la 2-2 berabere kalan West Ham United teknik direktörü Slaven Bilic'in karşılaşma sonrası yaptığı "Bu puanı Türkiye'deki insanlara adıyorum" açıklamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi çalıştırmasını isterim" diye konuştu.

TRT Spor'da katıldığı programda futbolun gündemindeki konuları değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"Galatasaraylı Nigel de Jong çok güzel bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı olsa bu kadar yapamaz. 'Türkiye'de çok huzurluyuz. Terör dünyanın her yerinde var' dedi. Resmen elçilik yaptı. Çok teşekkür ederim.

"Yılın takımı Başakşehir"

Başakşehir şampiyon olur, olmaz bilemez ancak yılın takımı. Hâlâ namağlup olarak ilerliyor. Çok önemli.

"Bilic'in Fenerbahçe'yi çalıştırmasını isterim"

Türkiye'ye çok antrenör geldi. Bilic'in bende ayrı yeri var. Teknik adam olarak ters düşebiliriz ama başka bir adam. Hele hele İngiltere'de böyle bir açıklama yapması çok güzel. Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun arayıp teşekkür etmesi lazım.



Sadece Beşiktaşlılar değil, herkes sever. Fenerbahçe'yi çalıştırmasını isterim. Beşiktaş'a yakışıyordu. Çok önemli işler yaptı. Beşiktaş'a deplasman ekolü bıraktı. Adam stadını göremeden gitti."