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Spor

BİLİCA VE CANER'DEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2010 20:17

-BİLİCA VE CANER'DEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda tartışan sarı-lacivertli futbolcular Bilica ve Caner, kavgalı olmadıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde ortak açıklama yapan Bilica ve Caner, olayın abartılmaması gerektiğini belirterek, ''Bu tür olaylar saha içinde olabilecek gerginlikler. Aynı durum antrenmanda olduğu gibi maçta da olabilir. Fazla abartılacak bir şey yok. Biz kavgalı değiliz ve o olaydan sonra birbirimizle konuşmaya devam ettik'' ifadelerini kullandılar.  İnternet sitesinde ayrıca, ikilinin birlikte samimi bir fotoğrafı da yayınlandı. 

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