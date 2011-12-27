-Bilica ve Berk çalışmada yer almadı İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ve 18. haftada deplasmanda Orduspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci çalışmasında, sarı-lacivertlilerin dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Selçuk Şahin ile Yobo'nun antrenmana katılmadıkları, Alex ve Sezer Öztürk'ün ise takımdan ayrı olarak bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde saha çalışmaları yaptıkları ifade edildi. İzinli oldukları için sabah antrenmanına katılmayan Stoch ve Ziegler, akşam çalışmasında takıma katıldı. Stoch'un takımla çalıştığı, Ziegler'in ise kondisyoner Alper Aşçı eşliğinde takımdan ayrı çalışmalar yaptığı belirtildi. İzinli olan Brezilyalı futbolcu Bilica ile hasta olan genç oyuncu Berk Elitez'in ise antrenmana katılmadıkları bildirildi. Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertli ekibin akşam yapacağı çalışma basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.